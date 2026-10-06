ترامب يعلن تحمّل تكاليف إعلانات الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحمل من أمواله الخاصة تكاليف الإعلانات الانتخابية الداعمة للحزب الجمهوري، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وجاء إعلان ترامب ردًا على الانتقادات الموجهة إليه بشأن تمويل الإعلانات، إذ كتب عبر منصته «تروث سوشيال» أن «اليسار المتطرف غاضب» من قيامه ببث إعلانات انتخابية على المستوى الوطني ودفع تكلفتها بأموال أمريكية.

وأضاف ترامب أن تمويل مثل هذه الإعلانات يُعد أمرًا معتادًا، لكنه أوضح أنه قرر في هذه الحالة دفع تكاليفها من أمواله الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات للانتخابات النصفية، التي تشهد منافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وسط سعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تعزيز مواقعهما داخل الكونغرس.