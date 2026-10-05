ترامب: ارتفاع أسعار البنزين لم يعد مرتبطًا بمضيق هرمز.. والمصافي هي المشكلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لم يعد مرتبطًا بشكل أساسي بأزمة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن تدفقات النفط الخام عادت إلى مستويات مرتفعة، بينما أصبحت المصافي النفطية، العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.

وأضاف الرئيس الأمريكي -في منشور اليوم الاثنين عبر منصة "تروث سوشال "- أن أعدادًا قياسية من براميل النفط أصبحت تخرج يوميًا، لكنه أشار إلى تضرر مصافي التكرير الروسية جراء الهجمات الأوكرانية، بالتزامن مع إغلاق مصافٍ أمريكية، خصوصًا في ولاية كاليفورنيا.

وكتب ترامب أن "ما يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع حاليًا هو المصافي، معتبرًا أن إغلاق المصافي في ولايات ديمقراطية، مثل كاليفورنيا، يضغط على إمدادات الوقود المحلية".