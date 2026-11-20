تستعد جمعية المهندسين المصرية لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والعلمي، تستهدف استعادة دورها باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات العلمية الهندسية في مصر، من خلال خطة عمل طموحة تتضمن مضاعفة قاعدة العضوية، وتطوير المباني التراثية، والتحول الرقمي، وتفعيل الشعب الهندسية، وإطلاق برامج تدريبية ومؤتمرات علمية متخصصة خلال عام 2027.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مجلس الإدارة الجديد نحو إعادة تفعيل الدور العلمي والاستشاري للجمعية، وتعزيز حضورها في قضايا التعليم الهندسي والصناعة والبحث العلمي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمهندسين، خاصة الشباب وحديثي التخرج.

وأكد المهندس خالد صلاح المهدي، أمين عام جمعية المهندسين المصرية، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المجلس الجديد يستهدف مضاعفة عدد أعضاء الجمعية خلال مدة المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء يبلغ حاليًا نحو 5229 عضوًا، وأن العمل بدأ بالفعل على تحديث بياناتهم والتواصل معهم، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأضاف أن خطة المجلس تتضمن تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية وتحويله إلى منصة متكاملة تتيح للأعضاء سداد الاشتراكات وتجديد العضوية إلكترونيًا، والاطلاع على الأنشطة والفعاليات، إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء.

وأوضح المهدي، أن المجلس يعمل على استحداث لجنتين للشباب وريادة الأعمال والصناعة، إلى جانب تفعيل لجان العضوية والزمالة والسلامة والصحة المهنية واللجنة العلمية والثقافية والمكتبة، بهدف جذب الكفاءات الهندسية الشابة وربط الأنشطة العلمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأكد أن تطوير مباني الجمعية، وفي مقدمتها المبنى التراثي والمبنى الكبير الملحق به، يأتي ضمن الأولويات الرئيسية، لافتًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لحصر احتياجات المباني وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة، ودراسة أفضل سبل استغلال المساحات المتاحة لتنمية موارد الجمعية.

وأضاف أن المجلس يتواصل مع عدد من كبرى الشركات الهندسية، ومن بينها شركات أعضاء بالجمعية، للمساهمة في تمويل أعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل أيضًا إصلاح المصاعد المعطلة وتحسين مستوى المرافق والخدمات.

خطة للأنشطة العلمية والتدريبية

وأشار أمين عام الجمعية إلى إعداد خطة للأنشطة العلمية والتدريبية خلال عام 2027، تتضمن تنظيم مؤتمرات هندسية وندوات متخصصة وبرامج تدريبية من خلال الشعب الهندسية، كاشفًا عن الإعداد لتنظيم مؤتمرين كبيرين، الأول لشعبة الغزل والنسيج، والثاني تنظمه جمعية المهندسين المدنيين حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في المنشآت الحديثة.

ولفت إلى أن المجلس يستهدف تعزيز دور الجمعية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال التعاون مع المراكز البحثية والأكاديميات العلمية والجمعيات المتخصصة، والتعرف على المبدعين وأصحاب المشروعات الواعدة والعمل على ضمهم إلى الجمعية، بما يدعم إعداد جيل جديد من رواد الأعمال والمهندسين المؤهلين.

وفيما يتعلق بالتطوير الإداري، أكد المهدي أن المجلس يعمل على إعداد لائحة مالية ولائحة لشؤون العاملين، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي، بما يحدد اختصاصات ومسؤوليات الإدارات المختلفة ويساعد على رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح أن مكتبة الجمعية تمثل أحد أهم أصولها العلمية، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال أرشفة ورقمنة نحو ألف كتاب من المراجع ذات القيمة العلمية، بالتعاون في إطار بروتوكول سابق مع مكتبة الإسكندرية، مع استهداف تطوير المكتبة وإتاحة محتوياتها للمهندسين والباحثين بصورة أكثر سهولة.

وأكد المهدي، أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بملفي التعليم الهندسي والاستشارات الهندسية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمؤسسية للدكتور عمرو عزت سلامة، نائب رئيس الجمعية والقائم بأعمال رئيسها، في تفعيل الدور العلمي والاستشاري للجمعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

وأضاف أن جمعية المهندسين المصرية من المفترض أن تمثل الذراع العلمي للنقابة العامة للمهندسين، وفقًا لما نص عليه النظام الداخلي للنقابة، وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الهندسي والاستشارات، إلى جانب تطوير العلاقات مع اتحاد المهندسين العرب، خاصة بعد زيارة المهندس طارق النبراوي، رئيس الاتحاد، لمقر الجمعية وتهنئة مجلس الإدارة الجديد.

وشدد على أن الهدف الأساسي للمجلس هو استعادة المكانة العلمية والمهنية التي تستحقها الجمعية، وتقديم خدمات ملموسة للأعضاء، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على أن تكون بيتًا لكل مهندس، وأن تمثل عضويتها قيمة مضافة حقيقية في حياته العلمية والمهنية.

وكشف المهدي عن السعي لافتتاح كافيتريا لائقة داخل مقر الجمعية خلال فترة وجيزة، لتوفير بيئة مناسبة لاستقبال الأعضاء وتشجيعهم على التردد على المقر والمشاركة في أنشطته والاستفادة من خدماته.