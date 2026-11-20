تحدث زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن المنافسة في الدوري المصري الممتاز، ورؤيته لمواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة، إلى جانب موقفه من حراس مرمى المنتخب الوطني، وعودة الفلسطيني وسام أبو علي للملاعب.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة «مودرن MTI»، إنه إذا تولى مسؤولية تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني في الوقت الحالي، فإنه يفضل الاعتماد على مصطفى شوبير بصفة أساسية، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مؤخرًا، وتألقه مع المنتخب منذ بطولة كأس العالم 2026.

وعن المنافسة في الدوري المصري، أشار إلى أنه يتابع مباريات المسابقة وكأس مصر، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك اسمًا كبيرًا وجماهيرية واسعة، لكنه يرى أن الفريق قدّم مستويات لم تكن الأفضل في بعض المباريات التي حقق خلالها الفوز.

وأضاف أن الحظ قد يساند أي فريق في بعض المواجهات، لكنه لا يستمر طوال الموسم، مشيرًا إلى أن المنافسة على لقب الدوري ستنحصر بين الأهلي وبيراميدز، في ظل تراجع مستوى الفريقين خلال بعض المباريات السابقة، وهو ما ساهم في استمرار الزمالك بالمنافسة.

وبشأن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، أكد عبد الفتاح أن الفريق السماوي يبدو أفضل من الناحية النفسية خلال المرحلة الحالية، بينما سيكون الضغط أكبر على لاعبي الأهلي.

وأوضح أن تسجيل أي فريق هدفًا خلال أول 15 دقيقة من المباراة قد يمنح المواجهة طابعًا هجوميًا قويًا، لكنه شدد على صعوبة التنبؤ بنتيجة اللقاء.

وفي سياق آخر، تطرق مدرب حراس منتخب مصر السابق إلى موقف وسام أبو علي، مؤكدًا أن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بالموسم الحالي، في ظل استمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي.

كما أبدى رأيه في قوة الدوري الأمريكي، موضحًا أنه دوري صعب وقوي، وأن أي فريق أمريكي يشارك في الدوري المصري سيكون قادرًا على الدخول في منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز.

واستشهد بتجربة المدرب السويسري رينيه فايلر مع فريق دي سي يونايتد الأمريكي، مشيرًا إلى أن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى التصفيات النهائية، رغم السمعة التدريبية الجيدة التي يتمتع بها فايلر، وهو ما يؤكد أن النجاح في تجربة سابقة لا يضمن تكراره في كل الظروف.