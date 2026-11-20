كشف حلمي طولان، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني القدير، تفاصيل الجلسة التي جمعته بمسؤولي نادي الزمالك لمناقشة ملف شركة الكرة، مؤكدًا أنه وعددًا من الحاضرين طرحوا مجموعة من المخاوف والتساؤلات بشأن توقيت تأسيس الشركة وآلية تنفيذ المشروع.

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الجلسة شهدت حضور حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأحمد خالد حسين ونيرة الأحمر ومحمد أبو العلا، إلى جانب الدكتور عبدالله جورج والأستاذ ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بالنادي.

وأوضح طولان أنه عرض خلال الاجتماع مخاوفه بشأن توقيت إنشاء شركة الكرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار يتطلب أن يكون المنتج المراد الاستثمار فيه في أفضل حالاته، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي لنادي الزمالك، في ظل عدم وصول الفريق الأول لكرة القدم إلى أفضل مستوياته.

وأضاف أنه أثار أيضًا تساؤلات بشأن تحديد موعد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، معتبرًا أن اختيار هذا التوقيت يثير بعض الشكوك والتساؤلات التي تحتاج إلى توضيح.

وأشار المدير الفني السابق إلى أن حسين لبيب رد على هذه المخاوف والتساؤلات بشكل موسع، مؤكدًا أن الجلسة الأخيرة كانت أكثر إيجابية وإثمارًا من الاجتماع السابق، كما أشاد بقوة حديث فاروق جعفر خلال المناقشات.

وكشف حلمي طولان أن هشام نصر لم يكن حاضرًا في الجلسة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حسين لبيب لن يخوض الانتخابات المقبلة على منصب رئيس النادي.

وأبدى طولان رأيه بشأن الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك، مؤكدًا أن الأفضل من وجهة نظره عدم ترشح أي شخص من أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الانتخابات القادمة، لإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة لتولي المسؤولية.

وتحدث حلمي طولان عن الأسماء التي يرى أنها قد تمثل إضافة لنادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن طارق عامر، نجل المهندس حسن عامر، سيكون مفيدًا للنادي حال خوضه الانتخابات المقبلة.

وأكد طولان أن طارق عامر يمتلك عقلية استثمارية محترمة، وهو ما قد يساعد الزمالك في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاستثمارية، كاشفًا عن علمه بوجود محاولات للحديث معه بشأن إمكانية خوض الانتخابات.

وقال حلمي طولان إن فوز منتخب مصر بخمسة أهداف مقابل لا شيء على منتخب مالاوي، كان لغياب الضغوط عن اللاعبين وهذا أحد أهم أسباب ظهور المنتخب بهذا المستوى وتحقيق الانتصار الكبير.

وأوضح أن الحالة النفسية للاعبين والابتعاد عن الضغوط كان لهما تأثير إيجابي على الأداء، وهو ما انعكس على النتيجة الكبيرة التي حققها المنتخب.



وفي تحليله للمواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، أكد حلمي طولان أن الفريق السماوي يميل في تشكيله إلى الجانب الهجومي، خاصة في منطقة وسط الملعب، التي تضم عناصر تمتلك قدرات كبيرة على التقدم وصناعة الخطورة.

وأشار إلى أن محمود صابر وناصر ماهر يمثلان قوة هجومية مهمة لبيراميدز، بعدما قدما مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة، على عكس الأهلي الذي يعتمد على مروان عطية، الذي يميل أداؤه إلى الأدوار الدفاعية، إلى جانب عمر الساعي الذي ظهر بشكل مميز مؤخرًا، خاصة في التصويب والتسديد على المرمى.



وتحدث طولان عن القوة الهجومية التي يمتلكها ظهيرا الجنب في بيراميدز، مؤكدًا أن محمد الشيبي وكريم حافظ يمثلان من أهم مفاتيح اللعب في الفريق، بفضل قدراتهما الهجومية المميزة وإجادتهما التسديد على المرمى.

وأوضح أن محمد الشيبي يتفوق على محمد هاني من الناحية الفنية، كما يرى أن كريم حافظ يمتلك أفضلية على توفيق محمد، في ظل الإمكانات الهجومية التي يقدمها الثنائي في مركز الظهير.

واختتم حلمي طولان تحليله بالتأكيد أن القدرات الهجومية لظهيري بيراميدز تمنح الفريق حلولًا إضافية في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافس، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا لدفاع الأهلي خلال المواجهة المرتقبة.