احيت المغربية جنات حفلا غنائيا ضخما داخل احدى قاعات نادي الصيد بحضور كامل العدد.

وصلت جنات إلى الحفل بصحبة مديرة اعمالها ميرا امير وخطفت الأنظار بإطلالة جمعت بين الرومانسية والزهور حيث ارتدت فستان ستان ماكسي انسيابي بقصة اوف شولدر واكمام منفوخة مزين بطبعة زهور كبيرة بدرجات الفوشيا والليموني على ارضية بيضاء ونسقته مع حزام سلسلة ذهبي حدد الخصر ومنح الاطلالة نقطة تركيز فاخرة وجاءت الاطلالة مواكبة تماما لابرز صيحات موضة 2026.

ومنذ اللحظة الاولى لصعودها على المسرح اشعلت جنات الاجواء بباقة من اجمل اغانيها الرومانسية التي تالقت بها طوال مشوارها الفني ورددها معها الجمهور من بينها اللي بيني وبينك وبحبك وحبيبي على نياته وحبي الاولاني وحب جامد واسمع كلامي ويا عيني عبيط وخيط ضعيف واللي فاتوا .. الى جانب احدث اصداراتها الدرامية امشي سيبني التي تصدرت تريند يوتيوب عقب طرحها من البومها الاخير الوم على مين الذي ضم تسع اغنيات متنوعة.

وكان لاغنية "النصيب" نصيب الاسد من اجواء الحفل وهي احدث اغانيها التي طرحتها جنات مؤخرا في دويتو غنائي مع المطرب حودة بندق كاغنية دعائية لفيلم نصيب بطولة النجمة ياسمين صبري وحققت نجاحا مدويا منذ ساعاتها الاولى وتصدرت التريند في مصر والسعودية والامارات وليبيا والاردن.

وطرحت الاغنية بالتزامن مع انطلاق عرض الفيلم في دور السينما المصرية والعربية وتدور احداثه في اطار اجتماعي رومانسي داخل احد المنتجعات السياحية بالغردقة حول ارملة ثرية ترث منتجعا سياحيا وتخوض تجارب عاطفية بحثا عن شريك الحياة.

وتفاعل جمهور نادي الصيد مع الاغنية بشكل استثنائي وطالبوا جنات باعادتها اكثر من مرة في مشهد اكد ان جنات تعيش واحدة من انجح مراحلها الفنية بين الاغنية الرومانسية الكلاسيكية التي صنعت مجدها والاعمال الجماهيرية الحديثة التي تفتح لها ابوابا جديدة مع جيل الشباب.