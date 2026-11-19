زار وفد من لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين، حيث عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً في إطار مساعيهما لتعزيز أواصر العلاقات التاريخية والمهنية، وتطوير آليات العمل النقابي العربي المشترك.

وفي مستهل اللقاء، هنّأ محمد السيد الشاذلي الوفد الفلسطيني بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني، مؤكداً الوقوف الكامل والتضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين في ظل الاستهدافات المتواصلة والمباشرة التي طالت الحركة الصحفية وأسفرت عن ارتقاء 260 شهيداً صحفياً، إلى جانب عشرات الأسرى والجرحى أثناء تأدية واجبهم المهني والوطني.

ضم وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين كلاً من رئيس لجنة العلاقات العربية في النقابة سلمان بشير وعضوي اللجنة رافي الملح والدكتور محمد أحمد .

خلال الاجتماع، أجرى رئيس اللجنة المصرية اتصالاً هاتفياً بنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، الذي أكد بدوره على عمق العلاقات الأخوية والمهنية التي تجمع الصحفيين في البلدين، مشدداً على أهمية ترسيخ هذا الترابط في كافة المجالات التي تخدم الجسم الصحفي العربي وتصون حقوقه.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد الفلسطيني عن بالغ شكره وتقديره لنقابة الصحفيين المصريين ممثلة بنقيب الصحفيين المصريين وأعضاء مجلسها النقابي على مواقفهم القومية الثابتة، ومساندتها المستمرة للصحفيين الفلسطينيين ودعم قضاياهم العادلة في مختلف الظروف.