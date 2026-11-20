قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن اعتماد المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي يمهد لحصول مصر على تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار، موضحًا أن أهمية القرار لا تقتصر على قيمة الشريحة التمويلية، بل تمتد إلى ما يبعثه من رسائل إيجابية تعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.

النفط قد يتراجع إلى 50 دولارًا للبرميل في 2027

وأضاف جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن المستثمرين الأجانب لا ينظرون إلى الحصول على تمويل بقيمة 2 أو 3 أو 4 مليارات دولار باعتباره العامل الحاسم، بقدر اهتمامهم باستمرار السياسات الاقتصادية الحالية واستقرارها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف أصبحت العامل الأهم بالنسبة للمستثمرين، مؤكدًا أن هذه السياسة ساعدت الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على مستويات من الاستقرار، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن سعر الدولار شهد تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع من نحو 56 جنيهًا إلى ما يقارب 53.5 جنيهًا، لافتًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية وأسعار الطاقة تؤثر في سوق الصرف.

وشدد جنينة على أن أسعار البترول باتت من أكثر العوامل تأثيرًا على الاقتصاد المصري وسعر الصرف، موضحًا أن تراجع أسعار النفط من مستويات 92 دولارًا إلى 82 دولارًا ثم 72 دولارًا قد ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أنه في حال هدوء التوترات الجيوسياسية، قد تتراجع أسعار النفط إلى ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل خلال عام 2027.

وأكد أن هذا التراجع المحتمل من شأنه تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري، ودعم الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.