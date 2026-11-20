كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل وصول طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، موضحًا موعد وصول الحكام إلى القاهرة، وأسماء أفراد الطاقم، إلى جانب موقف الناديين من اختيار لجنة الحكام.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إن طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيتولى إدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز سيبدأ الوصول إلى القاهرة اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن الحكام المكلفين بإدارة اللقاء يضمّون مجموعة من الأسماء المعروفة، إلى جانب بعض الحكام الذين قد لا تكون أسماؤهم مألوفة لدى الجماهير المصرية.

أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

وأوضح شوبير، أن الطاقم التحكيمي يضم إيفان بارتون حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديفيد مورا وهنري بوبيرو وفيل بيرتو مارتنيز، بينما يتولى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» كل من إيسماعيل كورنيخو وسعيد مارتنيز، وهما من هندوراس.

وأضاف أن معظم أفراد الطاقم التحكيمي سبق لهم المشاركة في إدارة مباريات ببطولة كأس العالم، وهو ما يعكس الخبرات الدولية التي يمتلكها الحكام المكلفون بإدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأشار الإعلامي إلى أن وصول الحكام سيبدأ يوم السبت، متمنيًا لهم الوصول بسلام والاستعداد الجيد للمباراة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المنافسة القوية بين الأهلي وبيراميدز.

موقف الأهلي وبيراميدز من حكام المباراة

وفي سياق متصل، كشف أحمد شوبير عن تواصله مع مسؤولين داخل النادي الأهلي ونادي بيراميدز، للاستفسار عن موقفهما من طاقم التحكيم الذي أعلن عنه اتحاد الكرة، وما إذا كانت هناك أي اعتراضات أو تحفظات على أسماء الحكام المختارين.

وأكد شوبير أن ردود المسؤولين في الناديين جاءت متشابهة، حيث لم يُبدِ أي طرف اعتراضًا على اختيار الطاقم التحكيمي، كما لم تظهر حالة غضب أو استياء من جانب مسؤولي الأهلي أو بيراميدز.

وأوضح أن مسؤولي الناديين تعاملوا مع الأمر باعتباره قرارًا تم إعلانه رسميًا من اتحاد الكرة، مؤكدين أنه لا توجد نية لتقديم اعتراضات، خاصة أن إجراءات وصول الحكام بدأت بالفعل، وأصبح من المنتظر حضورهم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي وبيراميدز تمنيا التوفيق لطاقم التحكيم، ولم يصدر عن أي مسؤول في الناديين تصريح رسمي يتضمن الاعتراض على الحكام المكلفين بإدارة المباراة