تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل الصراع المباشر على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الأهلي المباراة بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز، متصدر المسابقة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يتربع بيراميدز على القمة برصيد 24 نقطة، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة أهمية استثنائية بالنسبة للحسين عموتة، الذي يواجه 4 تحديات رئيسية قد تحدد شكل مشواره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

1- تقليص الفارق مع بيراميدز

يأتي تقليص الفارق مع المتصدر في مقدمة التحديات التي تواجه المدرب المغربي، إذ يمثل الفوز فرصة ذهبية للأهلي لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، وإعادة المنافسة على صدارة الدوري إلى نقطة الصفر.

وفي المقابل، فإن خسارة الأهلي ستمنح بيراميدز فرصة توسيع الفارق إلى 7 نقاط، وهو ما قد يزيد من صعوبة مهمة الفريق الأحمر في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

2- إيقاف سلسلة انتصارات بيراميدز

يواجه عموتة تحديًا آخر يتمثل في إيقاف المسيرة المميزة لفريق بيراميدز، الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته بالدوري حتى الآن، دون التعرض لأي تعادل أو هزيمة.

ويحتاج مدرب الأهلي إلى إيجاد الحلول الفنية المناسبة لإيقاف خطورة المنافس، والحد من قوته الهجومية، من أجل إنهاء سلسلة انتصاراته وإلحاق أول تعثر به في المسابقة.

3- تعزيز ثقة جماهير الأهلي في المدرب

يسعى الحسين عموتة إلى كسب المزيد من ثقة جماهير الأهلي، من خلال تحقيق انتصار جديد في واحدة من أهم مباريات الموسم.

ومن شأن الفوز على بيراميدز، بعد الانتصار على الزمالك، أن يمنح المدرب المغربي دفعة معنوية كبيرة، ويعزز من مكانته لدى الجماهير، خاصة أن المواجهات الكبرى تمثل الاختبار الحقيقي لقدرات المدير الفني.

4- الثأر من خسارتي الموسم الماضي

يطمح الأهلي إلى استعادة تفوقه أمام بيراميدز، بعدما تلقى خسارتين أمام الفريق السماوي في مباراتي الدورين الأول والثاني من بطولة الدوري المصري خلال الموسم الماضي.

ويمثل اللقاء فرصة مهمة لعموتة ولاعبي الأهلي لمصالحة الجماهير، ورد الاعتبار أمام المنافس المباشر، إلى جانب توجيه رسالة قوية لبقية المنافسين بأن الفريق الأحمر عازم على المنافسة بقوة على لقب الدوري.

مواجهة لا تقبل الحسابات الخاطئة

وتبدو مواجهة الأهلي وبيراميدز اختبارًا حقيقيًا للحسين عموتة، في ظل أهمية النقاط الثلاث وتأثير نتيجتها على شكل المنافسة في جدول الدوري المصري الممتاز، حيث سيكون المدرب المغربي مطالبًا بتحقيق التوازن بين الأداء الفني والنتيجة، من أجل تجاوز التحديات الأربعة والخروج بانتصار يعزز طموحات الأهلي في استعادة صدارة المسابقة.