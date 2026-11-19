كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موافقة إدارة القلعة الحمراء على طلب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تصوير عدد من الإعلانات التجارية والبرامج التليفزيونية خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يمنح إمام عاشور الضوء الأخضر لتصوير إعلانات وبرامج رمضان

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن النادي الأهلي وافق لإمام عاشور على تصوير العروض الإعلانية والبرامج المقرر ظهوره بها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد الرجوع إلى شركة الكرة والحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لا تمانع ظهور اللاعب في الإعلانات والبرامج التليفزيونية، بشرط التنسيق المسبق مع النادي والالتزام بالمواعيد التي لا تتعارض مع ارتباطات الفريق وتدريباته ومبارياته الرسمية.

وأشار إلى أن موافقة النادي جاءت في إطار تنظيم الظهور الإعلامي والإعلاني للاعبي الفريق، بما يضمن عدم تأثر تركيزهم والتزاماتهم مع الأهلي خلال الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يظهر إمام عاشور في عدد من الحملات الإعلانية والبرامج التليفزيونية خلال شهر رمضان المقبل، بعد حصوله على موافقة النادي الأهلي.