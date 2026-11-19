استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الخميس، أيوب سيلا، عضو المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في كوت ديفوار، بحضور الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والسفير ألبير جو دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى جمهورية مصر العربية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي والدعوي المشترك.

الأزهر يخصص 8 منح دراسية لطلاب كوت ديفوار

وأكد الشيخ أيمن خلال اللقاء أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء لمنهجه الوسطي في بلادهم، مشيرًا إلى أن الأزهر يخصص لطلاب كوت ديفوار 8 منح دراسية سنويًّا، وذلك في إطار حرصه على دعم أبناء القارة الإفريقية علميًّا وثقافيًّا.

وأوضح القائم بعمل وكيل الأزهر أن عدد الطلاب الإيفواريين الدارسين بالأزهر يبلغ حاليًّا 319 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 201 طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، و118 طالبًا في التعليم الجامعي، من بينهم 75 طالبًا يدرسون على منح الأزهر، لافتًا إلى وجود 25 مبعوثًا أزهريًّا في كوت ديفوار يؤدون رسالتهم التعليمية والدعوية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، حرص الأزهر الشريف على صقل المهارات اللغوية للطلاب الوافدين وتأهيلهم عبر البرامج التدريبية المتخصصة، حتى لا يمثل حاجز اللغة أي عائق أمام مسيرتهم التعليمية، خاصة أن الطلاب الإيفواريين يتحدثون اللغة الفرنسية، في حين تعتمد العديد من كليات الجامعة على اللغة العربية في الدراسة؛ مشيرًا إلى أن هذه البرامج تضمن لهم التفوق الأكاديمي والاندماج السلس في البيئة الجامعية.

فيما أعرب أيوب سيلا، عضو المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في كوت ديفوار، عن بالغ تقديره للدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر قيم الوسطية والاعتدال، مثمنًا الجهود المبذولة في رعاية الطلاب الإيفواريين وتأهيلهم علميًّا.

كما أعرب ألبير جو دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، عن عميق شكره وتقديره للأزهر الشريف على دعمه المستمر لطلاب بلاده، متمنيًا مزيدًا من التضامن والتعاون، ومشاركة الأزهر الفاعلة في دعم المؤسسات التعليمية والدعوية في كوت ديفوار، بما يخدم مسيرة التنمية والاستقرار الفكري والمجتمعي.