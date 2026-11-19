تُوّج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أُقيم اليوم الخميس في تايلاند، ليحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في القارة.

وأصبح بيرانفاند أول حارس مرمى في تاريخ كرة القدم الآسيوية يفوز بالجائزة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب إيران ونادي تراكتور الإيراني، كما أصبح خامس لاعب إيراني يحصد هذا اللقب.

وسبق أن فاز بالجائزة من إيران كل من خوداداد عزيزي عام 1996، وعلي دائي عام 1999، ومهدي مهدافيكيا عام 2003، وعلي كريمي عام 2004.

وجاء تتويج الحارس الإيراني بعد منافسة قوية مع الثنائي السعودي فراس البريكان وسالم الدوسري، قبل أن يحسم الجائزة لصالحه ويتفوق على منافسيه.

وقدم بيرانفاند، البالغ من العمر 34 عامًا، أداءً لافتًا مع منتخب إيران خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما نجح في التصدي لـ15 كرة، إلى جانب تألقه بقميص تراكتور في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026.

وعلى مستوى المنافسات المحلية، حافظ الحارس الإيراني على حضوره القوي، إذ غاب عن ثلاث مباريات فقط، ليساهم في إنهاء تراكتور الدوري بالمركز الثاني، وضمان التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي.

وبهذا الإنجاز، يكتب علي رضا بيرانفاند اسمه في تاريخ الكرة الآسيوية، بعدما أصبح أول حارس مرمى يتربع على عرش أفضل لاعب في القارة.