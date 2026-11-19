كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن ملامح قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء لتلبية احتياجات الجهاز الفني خلال ميركاتو يناير.

الأهلي يحدد قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الفريق في يناير

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن كالوشا، مدافع فريق إنبي، يتصدر قائمة المرشحين للانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الاهتمام بالتعاقد معه لتدعيم مركز قلب الدفاع، ضمن التحركات المنتظرة لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف المصدر أن إبراهيم سامي، مدافع فريق القناة، يأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تدرس أكثر من خيار خلال الفترة الحالية، من أجل الاستقرار على العناصر الأنسب لاحتياجات الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يواصل دراسة الأسماء المطروحة لتدعيم الخط الخلفي، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقات الدفاعية المنتظر إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.