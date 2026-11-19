نعى الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور إبراهيم محمد عطية حسن، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، فرع كفر الشيخ، الذي انتقل إلى جوار ربٍّ كريم، بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة العلم واللغة.

وأكد مفتي الجمهورية أن الساحة العلمية فقدت برحيل الأستاذ الجليل أحد أساتذتها الكبار الذين أسهموا في خدمة اللغة العربية وعلومها تدريسًا وتأليفًا، وكان له إسهام بارز في إثراء الدرس اللغوي، وقد كان، رحمه الله، إلى جانب جهوده العلمية والتعليمية وإسهاماته في إعداد أجيال من الباحثين والمتخصصين، مثالًا للأستاذ الجامعي الذي عُرف بدماثة الخُلُق، ورُقيِّ التعامل، وطيب المعشر، وحُسن السيرة بين كل من عرفه وخالطه.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى زملائه وتلاميذه، وأسرة جامعة الأزهر،سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمه من علم وعمل في ميزان حسناته. وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.