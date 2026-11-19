قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن الحديث عن استعدادات عسكرية أمريكية لاحتمال توجيه ضربة لإيران يُعد أمرًا متوقعًا، رغم انتهاء القمة الدولية التي ناقشت سبل إنهاء الصراعات والأزمات في العالم.

وأضاف محمود خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الخيار العسكري يمثل أحد المسارات المطروحة للخروج من حالة الجمود والأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنه إنهاء هذا الملف دون تحقيق نتيجة واضحة، حتى في حال التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران.

وأوضح أن التصريحات المتداولة بشأن الاستعدادات العسكرية صدرت عن مسؤول أمريكي، وليس عن الرئيس ترامب شخصيًا، لافتًا إلى أنها تتحدث عن استهداف مواقع عسكرية، وهو ما يشير إلى أن السيناريو المطروح يتعلق بضربة عسكرية محدودة ومنضبطة، وليس بعملية واسعة النطاق أو مدمرة قد تترتب عليها تداعيات غير محسوبة في المنطقة والعالم.

وأكد أن الحديث عن هذا الاحتمال يندرج ضمن التطورات المتوقعة في ظل استمرار الأزمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاستعدادات والتصريحات باتت حاضرة بصورة متكررة في المشهد الراهن.