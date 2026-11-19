عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال تطهيرات الترع ذات الأولوية، واستعراض الإجراءات المقترحة لتطوير هذه الترع ورفع كفاءتها، بما يضمن تمكينها من أداء وظيفتها بكفاءة، وتحسين عملية توزيع المياه وتوصيلها للمنتفعين بالكميات والتوقيتات المناسبة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تقييم الترع، والبيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيانات المعدة لحصر حالة الترع، لتحديد الترع ذات الأولوية فى التطهيرات والصيانة والتطوير ، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معها، بما يسهم في تحسين الحالة الفنية للترع ورفع كفاءتها في توصيل المياه.

وأكد الدكتور سويلم أهمية وضع أولويات واضحة لتنفيذ أعمال التطهيرات والتطوير، مع التركيز على الترع التي تواجه صعوبات في توصيل المياه للمنتفعين، بما يضمن توجيه الإمكانيات والموارد المتاحة للتعامل مع المواقع الأكثر احتياجًا، وتحقيق أفضل استفادة من أعمال الصيانة والتطوير.

وشدد سويلم على أهمية المتابعة المستمرة لأداء الترع، والتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية لضمان سرعة التعامل مع التحديات التي تؤثر على كفاءة توصيل المياه، مؤكدًا أن تحسين أداء شبكة الترع ورفع كفاءتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين، خاصة خلال فترات أقصى الاحتياجات المائية.

ووجه الوزير قطاع الري بمراجعة البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيانات المعدة لهذا الغرض، وتحليلها وتقسيم الترع وفقًا لدرجة الأولوية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، بما يتيح تحديد الترع الأكثر احتياجًا للتدخل، ووضع تصور متكامل للإجراءات المطلوبة لتحسين أدائها.

كما وجه بإعداد مقترح بآليات التنفيذ خلال الفترة القادمة، مع تحديد نوعية التدخلات المطلوبة لكل ترعة وفقًا لحالتها الفنية وطبيعة التحديات التي تواجهها، بما يضمن استعادة كفاءة هذه الترع وتحسين قدرتها على توصيل المياه.