أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى فعاليات سلسلة التدريبات وورش العمل التي تنظمها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، تحت عنوان: «نحو تطوير وتنمية التعاونيات الزراعية»، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب.



وقالت الدكتورة رحاب عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير منظومة التعاون الزراعي وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في دعم التنمية الزراعية المستدامة.

وأشارت إلى أن ورش العمل يحاضر فيها نخبة من كبار المتخصصين والخبراء، حيث تستهدف هذه السلسلة التدريبية تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بمنظومة العمل داخل الجمعيات التعاونية الزراعية ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع التعاوني وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، ونشر الوعي بالدور الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات، بما يضمن تفعيل دورها في خدمة المزارعين ودعم صغار المنتجين.

خدمة القطاع الزراعي

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن إطلاق هذه السلسلة يأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي لنشر ثقافة التطوير والتدريب المستمر، وفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالجمعيات التعاونية لخدمة القطاع الزراعي في مصر.