أثار المخرج عمرو سلامة تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسالة تأملية تحدث خلالها عن سعي الإنسان وراء أهداف لا تعبّر عنه، وانشغاله بالحصول على إعجاب الآخرين، بالتزامن مع مواقفه الأخيرة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة قرصنة الأعمال الفنية.

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «غريب إن حد يفني عمره قلقان، بيجري ورا أهداف ما اختارهاش، علشان في الآخر يسمع تصفيق ناس ما بيحبهمش».

وحملت كلمات المخرج تساؤلات حول مفهوم النجاح الحقيقي، وضغوط السعي وراء توقعات الآخرين، وما قد يترتب على ذلك من إهدار الوقت والطاقة في سبيل تحقيق أهداف لا تعبّر بالضرورة عن رغبات الإنسان الحقيقية.

عمرو سلامة يتحدث عن قرصنة الأعمال الفنية

وفي سياق آخر، أثار عمرو سلامة نقاشًا حول ظاهرة قرصنة المحتوى الفني، بعدما دعا إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة استخدام خدمات البث غير القانونية، مشددًا على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق العاملين في صناعة السينما والدراما.

وتفاعل المستشار تركي آل الشيخ مع الدعوات المتعلقة بمواجهة القرصنة، في إطار النقاش حول تأثيرها على إيرادات الأعمال الفنية ومستقبل صناعة الترفيه.

عمرو سلامة في مهرجان القاهرة السينمائي

وشارك عمرو سلامة في فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أُقيمت خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، ضمن لجنة تحكيم مسابقة «آفاق السينما العربية».

ويجمع المخرج بين نشاطه الفني ومشاركته في النقاشات المتعلقة بمستقبل صناعة السينما، سواء فيما يخص حماية حقوق صناع الأعمال أو القضايا الإنسانية والاجتماعية التي يطرحها من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.