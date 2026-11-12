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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يدعم عمرو سلامة في مواجهة القرصنة: لن تنجح صناعة السينما والموسيقى دون حماية الحقوق

عمرو سلامة
عمرو سلامة
يمنى عبد الظاهر

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة القرصنة الإلكترونية، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق صناع المحتوى يمثل ركيزة أساسية لتطور صناعتَي السينما والموسيقى في المنطقة.

وجاء موقف تركي آل الشيخ، بعدما أعاد نشر تصريحات المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مؤيدًا ما طرحه بشأن التصدي لانتهاكات الملكية الفكرية، وعلق قائلًا: «أتفق معه.. لن تنجح الصناعة في الموسيقى والأفلام من غير حقوق الملكية الفكرية وحفظ الحقوق».

وأضاف: " إذا اغلق مواقع القرصنه وضرب بيد من حديد عليهم في الشرق الأوسط ستتضاعف الأرباح من ٦ ل ١٠ أضعاف وأكثر وسيرتفع جودة الإنتاج وتتطور الصناعه وستكون رافد اقتصادي مهم في المنطقه".


 

وكان طالب المخرج عمرو سلامة باتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحجب خدمات IPTV في مصر، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل حلًا أساسيًا لإنعاش صناعة السينما والتليفزيون وزيادة عائداتها.

المستشار تركي آل الشيخ العربية السعودية القرصنة الإلكترونية المخرج عمرو سلامة تركي آل الشيخ

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