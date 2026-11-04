)أخصائية علم النفس تكشف عن فن التعامل خلال السنوات الأولى من الزواج

كشفت الدكتورة سارة فاروق الراوي، أخصائية علم النفس الإكلينيكي واستشارية الصحة النفسية، في برنامج «آدم وحواء» على قناة نايل لايف، عن فن التعامل خلال السنوات الأولى من الزواج، وأبرز التحديات التي تواجه الزوجين في بداية حياتهما المشتركة، وسبل التعامل معها بما يساعد على بناء علاقة زوجية مستقرة.

وناقشت أهمية الاستعداد النفسي للزواج، وضرورة إدراك كل طرف لمسؤولياته واحتياجات الطرف الآخر، خاصة في ظل تزايد حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، وما يرتبط بذلك من تحديات تتعلق بضعف الوعي بطبيعة الحياة الزوجية، وعدم امتلاك بعض الأزواج المهارات اللازمة للتعامل مع الخلافات والضغوط اليومية.

وسلطت الدكتورة سارة الراوي الضوء على دور الوعي بالصحة النفسية والتواصل الفعال في الحد من تصاعد المشكلات الزوجية، وأهمية التعامل مع الخلافات بصورة هادئة وبناءة، بما يدعم التفاهم ويحافظ على استقرار الأسرة.