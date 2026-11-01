قبل الزواج.. مبادرة اختيار شريك الحياة .. ماهي أهم علامات التوافق بين الطرفين

عاد ملف الاستعداد للزواج واختيار شريك الحياة إلى دائرة الاهتمام، بعد إعلان لجنة تمكين المرأة إطلاق مبادرة للتوعية بكيفية اختيار شريك الحياة، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية بناء علاقة زوجية قائمة على التفاهم والمسؤولية المشتركة.

وتأتي المبادرة في ظل التحديات التي تواجه الأسرة، وما تفرضه الخلافات الزوجية من آثار لا تتوقف عند الزوجين، بل تمتد في كثير من الأحيان إلى الأبناء والاستقرار الاجتماعي.

هل تكفي المشاعر وحدها لنجاح الزواج؟

يعتقد البعض أن الانجذاب العاطفي هو العامل الأهم في اختيار شريك الحياة، لكن بناء علاقة طويلة الأمد يحتاج إلى عناصر أخرى، من بينها التوافق في القيم والأهداف وطريقة التفكير، والقدرة على إدارة الخلافات دون إهانة أو تهديد أو انسحاب مستمر.

ولا يعني التوافق أن يتشابه الطرفان في كل التفاصيل، بل أن يمتلكا مساحة مشتركة تسمح باحترام الاختلاف، والتفاوض حول القرارات اليومية، والوصول إلى حلول مقبولة للطرفين.

أسئلة يجب مناقشتها قبل اتخاذ قرار الزواج

هناك موضوعات قد يتجنب بعض المقبلين على الزواج مناقشتها خوفًا من الخلاف، رغم أنها من أكثر الملفات تأثيرًا في الحياة المشتركة، ومنها طريقة إدارة الأموال والديون والادخار، وحدود تدخل الأهل، وتوقعات كل طرف بشأن العمل وتقسيم المسؤوليات المنزلية، والإنجاب وتربية الأطفال.

كما ينبغي التحدث بوضوح عن أسلوب التعامل وقت الغضب، ومدى تقبل الاعتذار، وطريقة حل المشكلات، واحترام الخصوصية والحدود الشخصية.

ومن المهم ألا تتحول هذه المناقشات إلى اختبار أو تحقيق، بل تكون حوارًا متبادلًا يكشف طريقة تفكير كل طرف وقدرته على الاستماع.

علامات لا ينبغي تجاهلها أثناء فترة التعارف

من العلامات التي تستحق الانتباه التقليل المتكرر من الطرف الآخر، ومحاولة التحكم في علاقاته أو ملابسه أو قراراته، واستخدام التهديد أو الابتزاز العاطفي، وعدم احترام كلمة الرفض، وإخفاء معلومات جوهرية تؤثر في قرار الزواج.

ولا ينبغي تفسير الغيرة الشديدة أو السيطرة باعتبارهما دليلًا على الحب، فالعلاقة الصحية تقوم على الثقة والاحترام والمساحة الشخصية.

دور الأسرة في قرار الزواج

يمكن للأسرة أن تقدم الدعم والخبرة، لكنها لا ينبغي أن تتخذ القرار بدلًا من الطرفين. فالمهم أن يكون المقبلان على الزواج قادرين على التعبير عن احتياجاتهما، وفهم مسؤوليات الحياة المشتركة، وطلب المشورة المتخصصة عند وجود خلافات جوهرية أو مخاوف يصعب التعامل معها.

وتؤكد المبادرات التوعوية من هذا النوع أن إعداد الشباب للزواج لا يبدأ يوم عقد القران، وإنما من مرحلة بناء الوعي بالمسؤولية والحوار والتفاهم.