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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 13بمركز سقارة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد، خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، وفي إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز كفاءة العاملين بمختلف التخصصات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يرتبط بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويعزز الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل، مشيرة إلى أهمية تبني معايير واضحة للجودة في مختلف العمليات الإدارية، بما ينعكس على كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأسبوع التدريبي الثالث عشر يتضمن تنفيذ برنامج لتنمية مهارات العاملين بإدارات التعاقدات والشراء الحكومي، إلى جانب استكمال برنامج إعداد حقائب تدريبية للمحليات طبقًا لمواصفات الأيزو رقم (1)، بما يدعم تطوير الخبرات التخصصية للعاملين، ويرسخ تطبيق معايير الجودة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن البرنامج التدريبي الخاص بالتعاقدات والشراء الحكومي يستهدف تعزيز المعرفة بالإجراءات والضوابط المنظمة لهذا الملف، وتنمية المهارات اللازمة للتعامل مع متطلباته بكفاءة، فيما يواصل برنامج إعداد الحقائب التدريبية دعم قدرات الكوادر المعنية بتصميم المحتوى التدريبي وفقًا لمواصفات الجودة والاعتماد، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب بالمحليات.

مركز سقارة التنمية المحلية منال عوض دورات تدريبية العاملين بالإدارة المحلية

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