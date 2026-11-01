تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي للشئون الاقتصادية محمد تميم أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض ويكون قريباً من السعر الرسمي

وشدد في تصريحات له على أن علاقة الحكومة متميزة مع الولايات المتحدة.

وكشف أن الحكومة الأمريكية قررت إرسال 3 مليارات دولار إلى العراق، على شكل وجبات قيمة كل وجبة 500 مليون دولار.

وأكد أنه ستصل غداً وجبة جديدة بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت الحكومة العراقية وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى البلاد، ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن شحنة جديدة من الدولار النقدي وصلت إلى العراق، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مبيناً أن وصولها يأتي في إطار التفاهمات الرامية إلى ضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية وتأمين الاحتياجات المشروعة من النقد الأجنبي.

كان العبودي قد أعلن في وقت سابق توصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من العملة الأجنبية.