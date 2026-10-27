العراق.. إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلن الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، عقب سماع دوي انفجارات في عدد من مناطق المدينة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي عن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قوله إن دوي الانفجارات نجم عن التعامل مع طائرة مسيرة في أطراف المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكان مصدر أمني أفاد بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من العاصمة، شملت مناطق وسط بغداد وجنوبها.

وتضم المنطقة الخضراء عددًا من المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية، من بينها السفارة الأمريكية.