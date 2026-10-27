هجوم يستهدف البريد الإلكتروني لجورجيا ميلوني ونواب بالبرلمان الإيطالي

استُهدف حساب البريد الإلكتروني لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضمن هجوم إلكتروني استهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب الإيطالي خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفاد به مصدر في المجلس، اليوم الثلاثاء.

اختراق البريد الإلكتروني لأعضاء بالنواب الإيطالي



ولم يوضح المسؤول ما إذا كان المهاجمون قد تمكنوا من الوصول إلى البريد الإلكتروني البرلماني لرئيسة الوزراء، لكنه أكد عدم وجود حالة طوارئ أمنية، مشيرًا إلى تفعيل جميع التدابير الوقائية اللازمة.



من جانبها، أوضحت رئاسة الحكومة الإيطالية أن البريد الإلكتروني البرلماني لميلوني ليس هو الحساب المستخدم في المراسلات الحكومية.



وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف أيضًا نوابًا آخرين في مجلس النواب ومؤسسات أخرى.



وتزايدت الهجمات الإلكترونية في إيطاليا وأوروبا خلال السنوات الأخيرة، مستهدفة الحكومات والبنية التحتية والشركات، ما أدى إلى تعطيل الخدمات وأثار مخاوف بشأن اختراق البيانات.

