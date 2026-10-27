نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

نعيش اليوم في عالم لا يرحم الضعفاء؛ عالم تشتعل فيه الأزمات من حولنا كحزام من النار، ووسط هذه الأمواج المتلاطمة؛ يجد المواطن في أوطاننا نفسه متسائلًا: كيف يمكن لبلادنا أن تنجو وسط هذه العواصف؟ الإجابة هنا لا تكمن في قوة السلاح المنفردة؛ بل في كلمة واحدة لطالما كانت سر قوتنا الحقيقي: التحالف.

وهذا التحالف والترابط الوثيق لا يستند فقط إلى المصالح السياسية أو الحسابات الإستراتيجية؛ بل يضرب بجذوره في أعماق وجدان الشعبيين، فحب المصريين للمملكة العربية السعودية ليس مجرد موقف عابر؛ بل هو عقيدة راسخة ومشاعر أخوة صادقة تتوارثها الأجيال، يرى المصريون في أرض الحرمين الشريفين قبلتهم الروحية وسندهم التاريخي؛ وتنبض قلوبهم دائماً بالدعاء للمملكة بالخير والأمن والأمان؛ في تلاحم شعبي فريد يبرهن على أن ما يجمع القاهرة بالرياض هو رباط دم ومصير؛ عصي على التغيير أو الإهتزاز.

وفي المقابل تماماً؛ يبادل الشعب السعودي أشقاءه في مصر حباً بحب؛ وتقديراً وإعتزازاً بمكانة "مصر الكنانة" التي تسكن في قلوب السعوديين كمنارة للعلم والثقافة والتاريخ، لا ينسى الوجدان السعودي مواقف مصر التاريخية؛ ويرون في شعبها السند والعزوة والعمق الإستراتيجي الذي لا غنى عنه، فمصر في عيون السعوديين ليست مجرد بلد شقيق؛ بل هي بيتهم الثاني؛ وجبهة الصمود الأولى التي يتمنون لها دائماً الرفعة والإزدهار؛ إيماناً منهم بأن قوة مصر هي قوة للمملكة وللأمة الإسلامية والعربية جمعاء.

إمتداداً لهذا التلاحم الشعبي؛ تتجلى اليوم على الصعيد السياسي صورة حية لمعنى المسؤولية المشتركة بين القاهرة والرياض، فحينما يقف البرلمان المصري ممثلًا للشعب ليعلن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي؛ فإن الأمر لا يتوقف عند حدود مصر؛ بل هو رسالة ثقة مطلقة في قيادة سياسية قادرة على قراءة المشهد المعقد؛ وتأكيد على أن أمن مصر هو حجر الأساس لأمن الأمة العربية جمعاء.

وفي المقابل؛ يظهر الموقف المصري الراسخ والدائم في دعم المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمنها وإستقرارها كمعادلة إستراتيجية لا تقبل القسمة؛ فأمن الخليج من أمن مصر؛ وإستقرار القاهرة هو درع للرياض.

لكن؛ كيف يمكن مواجهة هذه التحديات الضخمة؟ وهل نندفع نحو طبول الحرب التي تدق في كل مكان؟ إن الذكاء السياسي الحقيقي يكمن في التوازن؛ حيث إن السعي الدؤوب لتغليب لغة الحوار والتفاوض على لغة السلاح ليس ضعفًا؛ بل هو منتهى القوة والحكمة، فالشعوب هي من تدفع ثمن الحروب من إستقرارها وإقتصادها ومستقبل أبنائها؛ وعندما تصر القيادات العربية على فتح قنوات الدبلوماسية؛ فإنها تحمي الإنسان في عالمنا العربي أولًا؛ وتنزع فتيل الأزمات قبل أن تتحول إلى حرائق لا يمكن السيطرة عليها، هذا التوازي الدقيق بين إظهار القوة والجاهزية لحماية الأمن القومي؛ وبين مد يد السلام والحوار؛ هو الأمل الوحيد المتبقي لإعادة الإستقرار إلى منطقتنا.

ومع ذلك؛ يجب أن ندرك أن التهديدات التي تواجه العالم العربي اليوم ليست عسكرية فقط؛ بل نحن نتحدث عن تحديات إقتصادية؛ وموجات من الإرهاب؛ ومخططات لتفتيت الدول الوطنية؛ وضغوط دولية مستمرة، وفي ظل هذا الواقع المعقد؛ يصبح من الوهم الإعتقاد بأن أي دولة يمكنها النجاة بمفردها؛ ومن هنا يمثل التنسيق المصري السعودي؛ والدعم المتبادل في المواقف المصيرية؛ تجسيدًا حقيقيًا لأهمية التحالف العربي والمسؤولية المشتركة، فعندما تشعر القوى الإقليمية والدولية أن هناك جبهة عربية موحدة وقوية؛ تتراجع الأطماع فوراً؛ ويصبح للقرار العربي وزن وثقل حقيقي على الطاولة الدولية.

وتأسيساً على هذا الواقع؛ لم يعد مفهوم الأمن القومي يقتصر على حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة؛ بل أصبح يمتد ليشمل الأمن المائي؛ والغذائي؛ وأمن الطاقة؛ وحماية الهوية الثقافية، ومن هنا؛ فإن تفويض القيادة السياسية في مصر لحماية هذا الأمن يمنحها المرونة والقدرة على المناورة والتحرك السريع لمواجهة أي تهديد مباشر أو غير مباشر، وفي ذات الوقت؛ فإن الوقوف بصلابة خلف المملكة العربية السعودية في وجه أي محاولات لزعزعة إستقرارها؛ هو حماية لقلب العالم الإسلامي والعربي النابض؛ وضمانة حقيقية لعدم اختلال موازين القوى في المنطقة.

إن ما تحتاجه شعوبنا اليوم فوق كل شيء هو الشعور بالأمان؛ واليقين بأن هناك من يحمي مقدراتها؛ والثقة الكبيرة التي تمنحها الشعوب وممثلوها لقادتهم في مصر والسعودية ليست صكًا على بياض؛ بل هي وقود لقرارات شجاعة تحمي الحاضر وتبني المستقبل، وفي النهاية؛ يجب أن ندرك جميعًا أن لغة السلاح قد تكسب معركة مؤقتة؛ لكن لغة الحوار والتحالف العربي المشترك هي وحدهما القادران على صنع سلام دائم، دعونا نلتف حول مشتركاتنا؛ ونثق في قدرتنا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة؛ مستندين إلى وعي شعوبنا وعزم قياداتنا؛ لنرسم معًا ملامح غدٍ عربي آمن؛ مستقر؛ ومزدهر.