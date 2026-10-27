بورصة البحرين تتراجع 5.42 نقطة.. وقطاع المال يستحوذ على 74.65% من التداولات

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انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم / الثلاثاء /، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعي المال والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام انخفض بمقدار 5.42 نقطة مسجلا 1840.24 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 4.59 نقطة مسجلا 842.55 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 847 ألفًا و145 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 272 ألفًا و719 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 74.65% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.