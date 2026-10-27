رويترز: توقعات بتثبيت مصر أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل للمرة السادسة على التوالي، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الصراع الإقليمي ​على تأثير تباطؤ التضخم.

تثبيت أسعار الفائدة

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين شملهم الاستطلاع ⁠من 22 إلى 27 أكتوبر أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة ​على الودائع لليلة واحدة عند 19 بالمئة وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 20 بالمئة.

وكان البنك ​خفض أسعار الفائدة 825 نقطة أساس إجمالا بين أبريل نيسان 2025 وفبراير، لكنه توقف عن ذلك بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مخاطر التضخم.

وقال ⁠جاميل نايم من (ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس) إن أسعار المستهلكين من المرجح أن تظل تحت الضغط في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ​والتداعيات الناجمة عن التوترات الإقليمية. ويتوقع أن يستأنف البنك المركزي ​خفض أسعار ⁠الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام في ديسمبر، رهنا بتوقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار.