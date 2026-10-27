"الجو مش راسي على بر".. حر بالنهار وبرد بالليل مع مطر ورعد وشبورة| خدوا بالكم من تقلبات طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار متفاوتة الشدة

وعن فرص سقوط الأمطار، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الفرص مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء، ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (بنسبة حدوث 20% تقريبًا)، خاصة على مناطق من (حلايب – شلاتين – رأس بناس) على فترات متقطعة.

وهناك فرص لسقوط ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح

إضافة إلى نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من (30:40) كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذير:

قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريبًا) الآتي:

-ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

-نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.