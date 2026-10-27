قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: توجيه رئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات
مايا مرسي: "قادرون باختلاف" يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافي في مهرجان الجونة
بوتين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه إيران.. ونأمل تطور الأوضاع في الشرق الأوسط إيجابيا
قرار مفاجئ بشأن حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. ماذا حدث؟
حسام بدراوي: الإنجليز بيجهزوا الإخوان للحكم من 2004
الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 15 درجة.. وننصح بارتداء الملابس الخريفية
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء وجنوب البحر الأحمر
مساعد وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026
النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة
500 مليون عربي في العالم ولا يقدمون إسهامات للبشرية.. مطالب بإقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب تصريحات مسيئة للعرب
أستاذ علوم سياسية: 4 ملفات فساد وتحقيقات داخلية تنتظر نتنياهو بعد الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة إلى حار.. والعظمى بالقاهرة 29

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء مائلا للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وحارا على جنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من خليج العقبة وسط سيناء ومناطق من حلايب شلاتين رأس بناس قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5ر1 متر ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و75ر1 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية / شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الادارية 28 18

6 اكتوبر 29 17

بنها 28 18

دمنهور 28 18

وادى النطرون 29 19

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 28 19

دمياط 28 19

بورسعيد 29 20

الاسماعيلية 30 18

السويس 30 20

العريش 31 21

رفح 29 19

رأس سدر 29 23

نخل 28 18

كاترين 25 14

الطور 31 21

طابا 28 18

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 22

الاسكندرية 28 18

العلمين 27 17

مطروح 26 17

السلوم 26 16

سيوة 26 16

رأس غارب 30 21

سفاجا 31 22

مرسى علم 30 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 24

أبو رماد 30 22

مرسى حميرة 32 22

أبرق 33 22

جبل علبة 31 21

رأس حدربة 31 23

الفيوم 29 18

بني سويف 30 17

المنيا 30 16

أسيوط 31 16

سوهاج 31 18

قنا 33 20

الأقصر 32 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 32 18

أبوسمبل 33 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة 36 24

الرياض 37 22

المنامة 35 28

أبوظبى 35 26

الدوحة 36 29

الكويت 35 25

دمشق 24 13

بيروت 25 22

عمان 22 14

القدس 23 16

غزة 27 20

بغداد 36 24

مسقط 32 27

صنعاء 25 08

الخرطوم 37 25

طرابلس 24 17

تونس 25 17

الجزائر 21 14

الرباط 24 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 09

إسطنبول 17 14

إسلام آباد 29 14

نيودلهى 30 19

جاكرتا 30 24

بكين 16 03

كوالالمبور 32 23

طوكيو 21 12

أثينا 13 11

روما 20 08

باريس 16 07

مدريد 22 09

برلين 14 05

لندن 16 09

مونتريال 09 06

موسكو 12 03

نيويورك 15 11

واشنطن 20 09

نواكشوط 38 23

أديس أبابا 24 10

هيئة الأرصاد الجوية طقس شمال الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى؟.. حكم حرمان الأبناء العاقين لوالدتهم من الميراث.. وهل الوشم لا يبطل الصلاة؟

تطليق الزوجة لعدم الإنجاب

ما حكم تطليق الزوجة لعدم الإنجاب؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي

الاستغفار والتسبيح

هل يجوز الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي للمتوفى؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد