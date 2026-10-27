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وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026

الاستعلام عن الرقم التأميني
الاستعلام عن الرقم التأميني
رشا عوني

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، خاصة الموظفين والراغبين في التقديم على فرص عمل جديدة، إذ يُعد الرقم التأميني من البيانات الأساسية المطلوبة عند التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر.

الاستعلام عن الرقم التأميني

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا، بما يساعد المواطنين على معرفة الرقم الخاص بيهم من غير الحاجة للتوجه إلى مكاتب التأمينات، في حالة نجاح الاستعلام عبر الموقع الرسمي.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر الرابط التالي:

https://www.nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Querying/GetInsuredDetails.aspx

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين

يمكن معرفة الرقم التأميني باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى رابط الاستعلام عن الرقم التأميني.
  2. الضغط على أيقونة «بدء الخدمة» إذا ظهرت على الصفحة.
  3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  4. كتابة الاسم الأول للأم باللغة العربية، وفقًا للبيانات المطلوبة.
  5. تحديد خيار «أنا لست روبوتًا».
  6. الضغط على «إرسال الطلب».
  7. بعد إرسال البيانات، تظهر بيانات الرقم التأميني في حالة نجاح الاستعلام.

وتؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرقم التأميني يمثل المدخل الرئيسي لنظام المعلومات التأميني، ويُخصص لكل مواطن رقم واحد يُستخدم في تسجيل بياناته التأمينية.

ماذا تفعل إذا لم يظهر الرقم التأميني؟

في حالة عدم ظهور الرقم التأميني عبر الموقع الإلكتروني، يمكن الاتصال بالخط الساخن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على رقم 16217 للاستفسار.

الاستعلام عن الرقم التأميني من المكتب 

 يمكن التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية، مع تقديم بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها وصورة ضوئية منها، حتى يتمكن الموظف المختص من البحث في قاعدة البيانات.

وفي حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل، تتولى الجهة المختصة إجراءات تسجيل رقم جديد وإبلاغ المواطن به.

ما أهمية الرقم التأميني؟

يُستخدم الرقم التأميني في التعامل مع ملفات التأمينات الاجتماعية، ويحتاجه المواطن في عدد من الإجراءات المرتبطة بالعمل والتأمينات، كما يساعد في الوصول إلى بياناته التأمينية عند الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

كيفية استخراج الرقم التأميني من "مكتب التأمينات"

و​في حال تعذر الاستعلام الإلكتروني لأي سبب، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية لمحل سكنك.

​المستندات المطلوبة:

* ​أصل بطاقة الرقم القومي السارية (مع إحضار صورة منها، حيث قد تُطلب في بعض المكاتب).

​خطوات العمل داخل المكتب:

1. ​التوجه مباشرة إلى مكتب التأمينات المختص.

2. ​طلب "خدمة استخراج الرقم التأميني" من الموظف المسؤول.

3. ​تقديم بطاقة الرقم القومي.

4. ​يقوم الموظف بمراجعة البيانات على السيستم.

5. ​استلام بيان رسمي بالرقم التأميني الخاص بك
 

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