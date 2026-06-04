الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي..الرابط والخطوات

يبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي فنظراً لأهمية الرقم التأميني في العديد من الخدمات التي تخص المواطن مثل الخدمات الحكومية والمرتبات والمعاشات و التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي وغيرها.

لينك الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي 2026

يمكن الوصول إلى خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني مباشرة عبر الموقع الرسمي التابع لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا، حيث تتيح هذه الخدمة معرفة الرقم التأميني، والاشتراكات، والمستحقات التأمينية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

رابط استعلام الرقم التأميني

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن برنت التأمين وما إذا كان مؤمنا عليه أم لا من خلال رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بك وإدخال البيانات المطلوبة أمامك واستكمال الخطوات حتى يظهر لك موقفك من برنت التأمين.

الاستعلام عن التأمينات أونلاين

ادخل على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اضغط هنا

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى.

الضغط على بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والاسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة “أنا لست روبوت”.

يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

الرقم التأميني منصة مصر الرقمية

وتتيح منصة مصر الرقمية خدمات التأمين الإجتماعي بشكل إلكتروني بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يمكن المواطنين من الاستعلام عن بياناتهم في أي وقت ومن أي مكان، دون إجراءات معقدة.

خدمات التأمين الاجتماعي المتاحة

توفر المنصة مجموعة من الخدمات المهمة لأصحاب المعاشات والعاملين، أبرزها:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- معرفة آخر مدة تأمينية.

- الاطلاع على مدد الاشتراك والأجور.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- عرض البيانات الأساسية لملف المعاش.

- متابعة المعاش المنصرف وقيمته.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيدين.

كما تتيح خدمات إضافية مثل الاستعلام عن بيانات السيارات وكشوف الحساب، إلى جانب متابعة أرصدة العاملين بالخارج وسداد الاشتراكات.

الاستعلام عن التأمينات عبر الخط الساخن

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عبر الخط الساخن على الرقم 16217، لتقديم وسيلة بديلة وسريعة للمواطنين، خاصة لمن لا يستطيعون استخدام الإنترنت، حيث يمكن من خلاله متابعة البيانات التأمينية بسهولة.

الاحتفاظ بالرقم التأميني

وينبغي التأكد من إدخال البيانات الشخصية بدقة، لتجنب ظهور بيانات خاطئة أو عدم ظهور الرقم التأميني، مع ضرورة الاحتفاظ بالرقم التأميني بعد الاستعلام، لاستخدامه لاحقًا في تحديث البيانات أو التقديم على الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدامه عند تقديم طلبات المعاش، والاستعلام عن المستحقات التأمينية.

كما يستخدم الرقم التأميني في معاملات التأمينات الاجتماعية والتقاعد والرواتب، وتساعد معرفته في تجنب الأخطاء أو التكرار في البيانات عند التقديم على المعاش أو الخدمات المختلفة.

استخراج برنت تأمينات أول مرة

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.