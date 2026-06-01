إلهام أبو الفتح
جددها من المنزل.. دليل شامل لاستخراج رخصة القيادة إلكترونيًا

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين، أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد رخص القيادة إلكترونيًا بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوة لتوفير الوقت والجهد، والحد من التكدس داخل وحدات المرور، حيث بات بإمكان المواطن إنهاء كافة الإجراءات واستلام رخصته وهو في منزله.

​ووفقًا للبيانات الرسمية، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتين رئيسيتين هما: "بوابة مرور مصر" و"منصة مصر الرقمية".

​شروط الاستفادة من الخدمة الإلكترونية

و​وضعت الجهات المعنية عدة شروط أساسية يجب توافرها في المتقدم لطلب التجديد إلكترونيًا، وهي:

  • ​أن تكون الرخصة المراد تجديدها رخصة "خاصة" أو رخصة "دراجة نارية".
  • ​أن تكون الرخصة الحالية إما سارية أو منتهية بالفعل (ضمن المهلة المسموح بها).
  • ​امتلاك بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية.
  • ​خلو السجل المروري للمركبة أو السائق من أي مخالفات قانونية تعيق عملية التجديد.
  • ​ألا تكون الرخصة من الحالات التي تشترط القانون خضوعها لـ الفحص الفني داخل وحدة المرور.

​المستندات المطلوبة والأوراق الرسمية

و​يتطلب النظام الإلكتروني رفع مجموعة من الوثائق والمستندات بصيغة رقمية لاستكمال الطلب، وتشمل:

  • ​صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي (الوجه والظهر).
  • ​صورة من رخصة القيادة المنتهية أو المشرفة على الانتهاء.
  • ​شهادة الكشف الطبي المعتمدة (الباطنة والنظر).
  • ​صور شخصية حديثة للمتقدم ذات خلفية بيضاء.
  • ​نموذج طلب التجديد (عند الحاجة إليه).

​6 خطوات بسيطة لإنهاء المعاملة

و​تتميز آلية التجديد بالسهولة والوضوح، حيث تنحصر الخطوات فيما يلي:

​أولًا: الدخول إلى الموقع الرسمي لإحدى المنصات المعتمدة (مرور مصر أو مصر الرقمية).

​ثانيًا: تسجيل الدخول بالحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في ثوانٍ معدودة.

​ثالثًا: التوجه إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة "تجديد رخصة القيادة".

​رابعًا: إدخال كافة البيانات الشخصية وبيانات الرخصة بدقة.

​خامسًا: سداد الرسوم المقررة والمخالفات المرورية عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

​سادسًا وأخيرًا: تفعيل خيار "استلام الرخصة في المنزل" لتصلك بالبريد حتى باب بيتك.

و​تأتي هذه الخدمات الرقمية المتكاملة — بدءًا من رفع المستندات والتحقق من البيانات، وصولًا إلى الدفع الإلكتروني والتوصيل المنزلي — لتعكس طفرة حقيقية في جودة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطن المصري بما يتواكب مع تطلعات العصر الحديث.

