حزب الله يوافق على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل

أعلنت السفارة اللبنانية لدى واشنطن، الاثنين، عن تطور دبلوماسي كبير، تمثل بموافقة "حزب الله" على مقترح أمريكي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن السفارة أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة الحزب على المقترح الأمريكي، وذلك بعد اتصال جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

و من جهة أخرى، كشفت تقارير إسرائيلية عن تفاصيل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي جرت خلف الكواليس لمنع تنفيذ هجوم إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة قالت إنها جاءت نتيجة ضغوط مباشرة مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأطراف المعنية.

وأعلن ترامب، مساء الاثنين، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل تراجعت عن خططها لإرسال قوات أو تنفيذ هجوم في بيروت، في حين وافق حزب الله، عبر وسطاء، على وقف إطلاق النار ووقف الهجمات ضد إسرائيل.

وجاء الإعلان بعد ساعات من التوتر الشديد على الجبهة اللبنانية، حيث كانت إسرائيل قد هددت باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وسط مخاوف أمريكية من أن يؤدي أي هجوم واسع إلى إشعال مواجهة إقليمية أوسع وتعطيل مسارات دبلوماسية أخرى، أبرزها المفاوضات الجارية مع إيران.

وبحسب التقرير، أبلغ نتنياهو ترامب أن إسرائيل ستواصل الرد على أي هجمات تستهدف مدنها ومواطنيها، لكنها وافقت في هذه المرحلة على تجميد الضربة المخطط لها في بيروت، مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.