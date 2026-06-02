بني سويف.. جولات ميدانية مكثفة لدعم جاهزية وحدات الرعاية الأساسية للاعتماد

قام أعضاء إدارة سلامة المرضى “د فاطمة الزهراء محمد ـ ماجدة سمير ” ، مساء الاثنين بزيارة ميدانية إلى وحدة الزيتون التابعة لإدارة ناصر الصحية، بمشاركة مروة سعيد عضو إدارة مكافحة العدوى، إيمان ابو هشيمة عضو إدارة التمريض.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية ببني سويف للارتقاء بجودة خدمات وحدات الرعاية الأساسية وجاهزيتها للاعتماد،

وتحت إشراف السيد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية.

حيث تم خلال الزيارة:

إعادة تقييم تطبيق سياسات (GSR & EQR) داخل غرف الوحدة ، مراجعة جاهزية ملفات المرضى والملفات الإدارية والتأكد من اكتمال التوثيق وسلامة التسجيلات، بما يتوافق مع متطلبات معايير الاعتماد، التأكد من توافر مستلزمات السلامة ومكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية والمستلزمات الحيوية داخل الأقسام، مراجعة خطط الطوارئ ومسارات الإخلاء ، تدريب الفرق الطبية المتواجدة على معايير الاعتماد المبدئي وآلية التطبيق

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقافة سلامة المرضى داخل جميع المنشآت الصحية.