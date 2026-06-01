"أبل" تؤجل إطلاق نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى نهاية 2027

قررت شركة أبل الأمريكية تأجيل موعد الكشف الرسمي عن نظاراتها الذكية المنتظرة والمدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشف تقرير تقني نشره موقع "CNET" العالمي، بناءً على بيانات مسربة من المحلل الشهير "مارك غورمان"، أن الشركة تعثرت في مواجهة عقبات هندسية وتصنيعية غير متوقعة، مما أجبرها على تمديد الجدول الزمني وإرجاء خطة الطرح التجاري من مطلع العام المقبل إلى أواخر عام 2027.

عقبات هندسية غير متوقعة تعطل خطوط الإنتاج

تستهدف أبل من خلال مشروع النظارات الذكية (المعروف داخلياً برمز N50) تقديم بديل عتادي خفيف الوزن ينافس بقوة النظارات المطروحة من قِبل شركة ميتا.

وأوضحت التقارير الفنية لعام 2026 أن المطورين واجهوا تحديات برمجية وهيكلية معقدة في دمج كاميرات ذات عدسات بيضاوية دقيقة ومستشعرات الرصد الحيوي داخل إطارات نحيفة، مما أحدث ارتباكاً تشغيلياً دفع الإدارة لتأجيل التدشين لحين ضمان أعلى معايير الجودة الكيميائية والفيزيائية للمنتج.

أولوية استراتيجية قصوى وتوجيه مباشر من الإدارة العليا

تمنح الإدارة العليا في "كوبيرتينو" هذا المشروع أهمية استثنائية باعتباره حجر الزاوية في مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء؛ ورغم الصعوبات الحالية.

أكدت المصادر القريبة من الشركة أن نظارات الذكاء الاصطناعي تقع على رأس أولويات الإدارة الحالية، حيث يقود "جون تيرنوس"، الذي يستعد لتولى زمام القيادة التنفيذية خلفاً لتيم كوك في سبتمبر المقبل، فريق تطوير المنتجات بنفسه لتسريع حل المشكلات التقنية العالقة.

تصاميم متعددة وميزات خارقة تترقبها السوق المصرية

تتكامل الهيكلية البرمجية المخططة للنظارات مع منظومة ميزات "Apple Intelligence" والمساعد الذكي “Siri”.

وحرصت أبل على اختبار ما لا يقل عن أربعة تصاميم وإطارات مختلفة الأشكال والألوان لملائمة كافة الأذواق، حيث ستدعم النظارات ميزات تصوير الفيديو، والتقاط الصور اللحظية، وإدارة المكالمات الصوتية عبر ميكروفونات مدمجة، وهو ما يفتح آفاقاً تسويقية ممتازة تترقبها الأسواق المصرية والعربية فور بدء الإطلاق التجاري.

يبرهن قرار أبل بتأجيل نظاراتها الذكية إلى نهاية عام 2027 على أن دمج الذكاء الاصطناعي الفائق في قوالب استهلاكية صغيرة لا يزال يواجه عقبات تكنولوجية معقدة تفوق الحماس التسويقي الأولي.

ومع تزايد معدلات نمو الأجهزة القابلة للارتداء لعام 2026، ستبقى القدرة على تقديم منتج متزن يجمع بين خفة الوزن والاعتمادية الأمنية والبرمجية هي الفيصل الحقيقي لحسم صدارة الابتكار الرقمي.