أحمد موسى: عم شعبان رمز الكفاح في حلوان.. ومطالبات واسعة بدعمه بعد واقعة سرقته

سلط الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، الضوء على واقعة بائع الجرائد المسن المعروف باسم “عم شعبان” في منطقة حلوان، بعد انتشار مقطع فيديو وثّق تعرضه للسرقة، والذي أثار موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حلقة البرنامج، قال موسى إن القضية أصبحت حديث الجمهور بشكل كبير، مؤكدًا أن “عم شعبان” يمثل نموذجًا لرجل بسيط يكافح من أجل لقمة العيش، حيث كان يعمل يوم العيد كبائع صحف رغم إرهاقه الشديد، قبل أن يتعرض لواقعة سرقة مؤلمة استغل فيها الجاني لحظة نومه وأخذ ما كان بحوزته من أموال بسيطة جمعها من عمله اليومي ومن مساعدات المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الحادث تسبب في حالة حزن شديدة لبائع الجرائد، الذي عاد إلى منزله يوم العيد في حالة من الانكسار، مؤكدًا أن ما جرى أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين طالبوا بسرعة ضبط الجاني ومحاسبته.

كما وجّه موسى مناشدة مباشرة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مطالبًا بسرعة ضبط المتهم في الواقعة، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع مثل هذه الجرائم التي تمس كبار السن وأصحاب المهن البسيطة، وتسيء للمجتمع.

وفي السياق ذاته، دعا الإعلامي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إلى التدخل لدعم الحالة الإنسانية لبائع الجرائد، وتوفير مصدر دخل ثابت له يساعده على مواجهة ظروف الحياة، مع التأكيد على أهمية احتوائه نفسيًا وماديًا بعد الواقعة.

كما طالب أيضًا بمحافظ القاهرة بالتدخل لدراسة إمكانية توفير كشك صغير لبيع الصحف داخل منطقة حلوان، ليكون مصدر رزق آمن ومنظم لبائع الجرائد، بدلًا من عمله في ظروف الشارع القاسية.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع “عم شعبان”، معبرًا عن أسفه لما حدث له، ومشددًا على أن ما تعرض له يمثل واقعة إنسانية مؤلمة تستوجب التدخل السريع والدعم المجتمعي والمؤسسي، حتى يتمكن من استعادة استقراره ومصدر رزقه بشكل كريم.