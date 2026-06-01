أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026 .. شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وسط تحركات متباينة في الأسواق الدولية تأثرت بارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط الخام، بينما يترقب المستثمرون والمتعاملون قرار الرئيس الأمريكي Donald Trump بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويواصل سعر الذهب جذب اهتمام قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الكثيرون إلى متابعة آخر تحديثات أسعار الذهب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية.

واقرأ أيضًا:

تراجع أسعار الذهب في مصر مع نهاية التعاملات

جاء الانخفاض في أسعار الذهب بالسوق المحلية متزامنًا مع تراجع سعر الأونصة عالميًا، وهو ما انعكس على مختلف الأعيرة المتداولة داخل السوق المصرية، لتسجل الأسعار مستويات جديدة وفق آخر تحديثات التداولات.

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب حركة الأسعار بصورة مستمرة، خاصة أن المعدن الأصفر يعد أحد أبرز أدوات التحوط وحفظ القيمة، الأمر الذي يجعل أي تغيرات في الأسعار محط اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة النقاء بين الأعيرة المتداولة، نحو 7689 جنيهًا للشراء و7630 جنيهًا للبيع، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وهي عناصر تختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع.

ويحظى عيار 24 باهتمام المستثمرين الراغبين في اقتناء السبائك الذهبية، نظرًا لارتفاع درجة نقائه مقارنة بالأعيرة الأخرى المتداولة في السوق.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 50 جنيهًا ليسجل نحو 6725 جنيهًا للشراء و6675 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا داخل السوق المصرية، سواء في المشغولات الذهبية أو الجنيهات الذهبية، ما يجعله المؤشر الأبرز الذي يتابعه المواطنون عند البحث عن أسعار الذهب بشكل يومي.

سعر الذهب عيار 18 في ختام التعاملات

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5764 جنيهًا للشراء و5718 جنيهًا للبيع بعد تراجع بنحو 43 جنيهًا.

ويعد هذا العيار من الخيارات التي يُقبل عليها العديد من المشترين، خاصة الباحثين عن أسعار أقل مقارنة بعياري 21 و24، مع الاحتفاظ بجودة مناسبة في المشغولات الذهبية المختلفة.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4483 جنيهًا للشراء و4443 جنيهًا للبيع.

ويستخدم هذا العيار في بعض أنواع المشغولات الذهبية الخفيفة، إلا أنه يظل أقل تداولًا داخل السوق المصرية مقارنة بعياري 21 و18 اللذين يستحوذان على النسبة الأكبر من المبيعات.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53 ألفًا و800 جنيه للشراء و53 ألفًا و400 جنيه للبيع دون احتساب المصنعية.

ويعادل الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعد من الأدوات المفضلة لدى عدد كبير من المستثمرين والمدخرين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب كوسيلة لحفظ القيمة على المدى الطويل.

أسعار سبائك الذهب اليوم 1 يونيو 2026

شهدت أسعار السبائك الذهبية استقرارًا عند المستويات الآتية:

سبيكة الذهب وزن 1 جرام سجلت 8،055.98 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجلت 19،952.45 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سجلت 39،779.89 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سجلت 79،590.78 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا سجلت 159،019.57 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا سجلت 397،398.91 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 100 جرام سجلت 794،597.83 جنيه.

عوامل مؤثرة في حركة أسعار الذهب

تأتي تحركات أسعار الذهب الحالية في ظل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية، من بينها تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط الخام، إضافة إلى ترقب المستثمرين للقرارات السياسية والاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية.

ويظل الذهب من أكثر الأصول التي تتأثر بالتطورات الاقتصادية الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار داخل السوق المحلية، خاصة مع ارتباط أسعار الذهب في مصر بحركة الأونصة عالميًا إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلية.

ومع استمرار التقلبات الحالية، يواصل المواطنون متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي لمعرفة اتجاهات السوق، سواء بهدف الاستثمار أو الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها المعدن النفيس خلال الفترة الراهنة.