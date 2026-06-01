حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

يشهد شهر يونيو 2026 العديد من الحفلات فنية التي يحييها عدد من نجوم الطرب والغناء في مصر وخارجها، حيث يلتقي الفنانون جمهورهم في مجموعة من الفعاليات والمهرجانات الكبرى، من بينها مهرجان موازين بالمغرب، إلى جانب حفلات دار الأوبرا المصرية والجولات الغنائية الأوروبية.

عمر خيرت

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلين موسيقيين يومي 28 و29 يونيو الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلاته التي يقدم خلالها مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبطت بوجدان جمهوره على مدار سنوات.

حسن شاكوش

يشارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش في فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان موازين بالمغرب، حيث يحيي حفل الافتتاح يوم 19 يونيو على منصة النهضة، في أول مشاركة له ضمن المهرجان.

آمال ماهر

تلتقي الفنانة آمال ماهر جمهورها في جولتين غنائيتين بأوروبا خلال شهر يونيو، إذ تحيي حفلاً يوم 19 يونيو بمدينة أوتريخت الهولندية، قبل أن تتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لإحياء حفل آخر يوم 20 يونيو.

تامر حسني

يحيي الفنان تامر حسني حفل ختام الدورة الـ21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، والمقرر إقامته يوم 27 يونيو بالعاصمة المغربية الرباط، حيث يقدم باقة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا لدى جمهوره.

حمزة نمرة

ضمن جولته العالمية لعام 2026، يحيي الفنان حمزة نمرة حفلين غنائيين في المملكة المتحدة، الأول يوم 26 يونيو في لندن، والثاني يوم 28 يونيو بمدينة مانشستر، حيث يقدم خلالهما مجموعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والجديدة.

مروة ناجي

كما تشارك المطربة مروة ناجي في فعاليات مهرجان موازين، إذ تحيي حفلاً غنائيًا يوم 21 يونيو على المسرح الوطني محمد الخامس، وتقدم خلاله مختارات من أشهر الأغاني التي اشتهرت بتقديمها خلال مسيرتها الفنية.