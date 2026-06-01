انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة عالميًا، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط الخام، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويبحث المواطنون عن سعر الذهب الآن لمعرفة آخر التحديثات قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة مع استمرار التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

وقد شهد المعدن الأصفر خسائر ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث خسر عيار 21 نحو 1000 جنيه كاملة من أعلى مستوى سجله في مطلع العام الجاري البالغ 7650 جنيهًا.

تراجع سعر الذهب

شهد سعر الذهب الآن في مستهل تعاملات اليوم الإثنين تراجعًا ملحوظًا، حيث تأثرت الأسواق المحلية بالهبوط العالمي للأونصة.

ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها صعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وارتفاع أسعار النفط الخام التي اقتربت من مستوى 100 دولار للبرميل، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بانتظار القرار الأمريكي الحاسم بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الأعيرة المختلفة وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الذهب الآن على النحو التالي:

· سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7689 جنيهًا للشراء، و7630 جنيهًا للبيع، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وهي عناصر تختلف من محل إلى آخر.



· سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): تراجع بقيمة 50 جنيهًا ليسجل نحو 6725 جنيهًا للشراء، و6675 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية والضريبة.

ويظل هذا العيار هو الأكثر طلبًا داخل مصر، خاصة في المشغولات الذهبية والجنيهات.



· سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 5764 جنيهًا للشراء، و5718 جنيهًا للبيع، بعد تراجع بنحو 43 جنيهًا. ويعد هذا العيار خيارًا أقل تكلفة للمشترين مقارنة بعياري 21 و24.



· سعر الذهب عيار 14: بلغ نحو 4483 جنيهًا للشراء، و4443 جنيهًا للبيع. ويستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الخفيفة، لكنه أقل تداولًا من عياري 21 و18 داخل السوق.



· سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 53 ألفًا و800 جنيه للشراء، و53 ألفًا و400 جنيه للبيع، دون احتساب المصنعية، ويعادل الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

السوق العالمي وأدنى مستوى في 9 أسابيع

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب تراجعًا بنسبة 1% خلال تداولات اليوم، لتسجل أدنى مستوى عند 4492 دولارًا للأونصة، بعد افتتاح الجلسة عند 4520 دولارًا.

ويجري تداول المعدن النفيس حاليًا قرب مستوى 4496 دولارًا للأونصة.

وكان الذهب قد سجل خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في نحو 9 أسابيع عند 4366 دولارًا، قبل أن يعوض جزءًا محدودًا من خسائره، فيما تترقب الأسواق قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على مستوى 4500 دولار الذي يعد مستوى دعم رئيسيًا في التداولات العالمية.

التوترات الجيوسياسية تضغط على الذهب

جاءت الضغوط على سعر الذهب الآن بعد تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. فقد أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت دفاع جوي وطائرات مسيرة داخل إيران، عقب إسقاط طائرة أمريكية مسيرة.

وفي المقابل، شنت إيران هجمات على قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية، بينما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صواريخ وطائرات مسيرة خلال التصعيد الأخير.

كما زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة الترقب في الأسواق، بعدما أكد أنه سيحسم قريبًا موقفه من الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لتقترب من مستوى 100 دولار للبرميل، إلى جانب صعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وهو ما شكل ضغطًا سلبيًا على أسعار الذهب عالميًا.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من النقاط الجوهرية التي يجب الانتباه إليها عند متابعة سعر الذهب الآن هي الفارق بين سعري الشراء والبيع.

فالتاجر يشتري الذهب من المواطن بسعر أقل ويبيعه له بسعر أعلى، وهذا الفارق يمثل هامش ربحه ويغطي مخاطر تقلب الأسعار خلال اليوم.

وفي الوضع الحالي، يتراوح هذا الفارق بين 50 و60 جنيهًا في معظم الأعيرة كما تختلف المصنعية والدمغة من محل صاغة لآخر، وتتراوح عادة بين 30 و200 جنيه، وقد تصل نسبتها إلى 7% من سعر الجرام.

توقعات سعر الذهب

يبقى السؤال الأهم: أين يتجه سعر الذهب الآن خلال الساعات المقبلة؟ الإجابة تعتمد على عاملين رئيسيين: الأول هو قرار الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق مع إيران، والذي قد يهدئ التوترات أو يزيدها اشتعالًا.

والثاني هو تحركات الدولار وأسعار النفط.

فإذا استقرت التوترات وتراجع النفط، فقد يشهد الذهب مزيدًا من الهبوط.

أما إذا تصاعدت الاشتباكات، فقد يعود المعدن الأصفر للصعود كملاذ آمن.