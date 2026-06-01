مع بدء موسم الصيف.. تعديل قيمة تعريفة الركوب للطفطف في رأس البر

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، موقف سيارات الأجرة والطفطف في شارع 109 بمدينة رأس البر، اليوم الإثنين، تزامنًا مع بدء موسم الصيف.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، واللواء السيد الصيرفي مدير الإدارة العامة للمواقف.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزى خلال تفقده للموقف، خطة تشغيل مركبات الطفطف، وحرص على التواصل مع المواطنين؛ للتعرف على شكواهم وفحصها والعمل على تلبيتها.

ولفت إلى أنه تم السماح لسيارات الأجرة بالمرور في شارع بورسعيد وصولاً إلى مسجد الرحمة من الساعة الخامسة فجراً إلى الخامسة مساءً؛ تيسيرًا عليهم واستجابة لمطالبهم.

ووجه محافظ دمياط بوضع الملصقات، متضمنة “تعريفة الركوب، وخط السير، وأرقام الشكاوى” في أماكن ظاهرة على كل مركبة طفطف.

كما تابع " المحافظ " حركة النقل بموقف سيارات الأجرة لعدد من الخطوط ، وتواصل مع المواطنين للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب ...

وعقد محافظ دمياط اجتماعا مصغرا داخل الموقف، مع رئيس الوحدة المحلية، ومدير إدارة المواقف، والمعنيين عن تشغيل الطفطف، لبحث آلية التشغيل؛ لتلافي عدد من الملاحظات التي تم رصدها، وبالأخص خلال أوقات الذروة.

وفى خطوة تعكس الحرص على التيسير على المواطنين؛ قرر محافظ دمياط تعديل قيمة الركوب للطفطف، لتصبح 4 جنيهات في الفترة الصباحية، حتى 5 مساءً، و7 جنيهات في الفترة المسائية، وذلك اعتبارًا من الغد، والإعلان عنها على المركبات، مع مضاعفة عدد مركبات الطفطف؛ لاستيعاب أعداد المواطنين خلال موسم الصيفي.

وأكد أيضًا على ضرورة البدء في تعزيز الموقف بخدمات متكاملة للسيارات بأسعار تنافسية، وكافيتريا للمواطنين؛ مما يسهم في توفير كل الخدمات بالموقف.

كما وجه بالبدء في تنفيذ منظومة تركيب كاميرات داخل الطفطف لمتابعة حركة النقل، والتأكد من انتظامها وفقًا للضوابط المحددة، وربطها مع غرفة عمليات الوحدة المحلية.