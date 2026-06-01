إيران تحذر سكان شمال إسرائيل وترهن أمنهم بالهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية

أطلقت قيادة «خاتم الأنبياء» الإيرانية، المعنية بإدارة حالات الطوارئ، تحذيرًا شديد اللهجة لإسرائيل، مؤكدة أن أي هجوم يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون له تداعيات مباشرة على سكان شمال إسرائيل.

وقالت القيادة الإيرانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تحركاته العسكرية في المنطقة، مشيرة إلى التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية.

وأضافت أنه في حال تنفيذ أي هجوم، فإن سكان المناطق الشمالية في إسرائيل قد يتعرضون للخطر، داعية إياهم إلى مغادرة تلك المناطق إذا أرادوا تجنب الأذى.

يأتي هذا التهديد في وقت أفادت فيه تقارير بوقوع غارات وهجمات في جنوب لبنان، لا سيما في محيط مدينة صور، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.