لأسباب أمنية.. تقليص مدة جلسة محاكمة نتنياهو غدا وإلغاء أخرى بعد غد

وافقت هيئة القضاة في قضايا الفساد بدولة الاحتلال الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا بـ"قضايا الألف" على تقليص مدة جلسة الاستماع المقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً، وذلك لأسباب أمنية، إلى جانب مشاركته في مراسم تسليم رئاسة جهاز الموساد.

ورفضت المحكمة في الوقت ذاته، طلب نتنياهو، السماح له بحضور مراسم تنصيب السكرتير العسكري، فيما وافقت على إلغاء جلسة الاستماع المقررة بعد غد الأربعاء؛ لإتاحة المجال أمام الكنيست للتصويت على انتخاب مراقب الدولة.

وتأتي هذه التطورات؛ في إطار الإجراءات القضائية المتواصلة المتعلقة بمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء الإسرائيلي.