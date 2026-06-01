بسبب 250 ألف جنيه.. ضبط سائق خطف طفلتين للانتقام من والدتهم في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية بالتنسيق مع أمن الغربية والقليوبية من ضبط سائق استدرج طفلتين وقام بخطفهما وذلك للانتقام من والدتهم لوجود خلافات مالية بينهم.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بتلقيهم بلاغا من أحد الأشخاص باختطاف نجلتي شقيقته بقرية كفر داود بمركز السادات وذلك عقب استدراجهم من أمام منزلهم.

بالانتقال والفحص تبين وجود خلاف بين والدة الطفلين صاحبة شركة وسائق لوجود خلافات مالية بينهم قام علي إثرها المتهم بخطف الطفلتين.

وبالبحث والتحريات تبين أن المتهم خطف الطفلتين وقام بايداعهم في محافظة الغربية لدي والده وتمكنت القوات من تحرير الطفلتين وإعادتهم لوالدتهم بينما تمكن المتهم من الهروب.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم في محافظة القليوبية وتبين أنه يوجد بينه وبين والده الأطفال خلاف مالي 250 ألف جنيه وقرر الانتقام منها بخطف الطفلتين لإعادة أمواله.

فيما تم التحفظ علي السائق والسيارة المستخدمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.