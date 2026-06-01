يجب دعمه.. عبد الحميد بسيوني: اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل للمدير الفني

أكد عبد الحميد بسيوني، نجم منتخب مصر لكرة القدم الأسبق ونادي الزمالك، أن اختيار قائمة المنتخب الوطني يُعد حقًا أصيلًا للمدير الفني وحده، مشيرًا إلى أنه المسؤول الأول والأخير عن النتائج.

وقال عبد الحميد بسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، هو الوحيد الذي ستتم محاسبته على أداء ونتائج المنتخب، مؤكدًا ضرورة احترام قراراته الفنية فيما يخص اختيارات اللاعبين.

تحقيق نتائج في المونديال تليق باسم الكرة المصرية

ولفت نجم منتخب مصر لكرة القدم الأسبق ونادي الزمالك، إلى أن اختيارات حسام حسن للقائمة “تبدو متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية”، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجميع خلف المنتخب؛ من أجل تحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم.