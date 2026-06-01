بنسبه 88.7%.. توريد 249 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

أكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، استمرار عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين والموردين مع تيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين والموردين لضمان سهولة وسرعة أعمال التوريد.

وقال وكيل الوزارة، إن نسبة التوريد وصلت حتى اليوم الاثنين إلى 248599.213 طناً بنسبة تصل إلى 88.78% من إجمالي المستهدف لموسم 2026، مشيراً إلى أنه يتم استقبال القمح المحلي عبر 25 موقعاً تخزينياً بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 248 ألفاً ونصف طن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور وزير التموين شريف فاروق، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك تواصلاً مستمرًا واتصالاً دائمًا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ وسائر الجهات المعنية بالتوريد، وذلك للتعاون والتنسيق وإزالة كافة العقبات أمام جميع المزارعين والموردين.

وأكد أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة هذا العام 243,458 فداناً ويتم محاسبة الموردين خلال 48 ساعة من التوريد.