رئيس مدينة كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير ميدان الملك عبد الله| صور

أجرى المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بميدان الملك عبد الله، والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الإنجاز.

يأتي هذا بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، في إطار خطة تطوير محور «30 يونيو» باعتباره أحد أهم المحاور المرورية والمدخل الرئيسي للمحافظة.

وتابع رئيس المدينة الأعمال المنفذة بالميدان، وما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل، وذلك عقب الانتهاء من عدد من المراحل التنفيذية بالموقع، مؤكدًا على استمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

كما شدد المهندس أحمد عيسى على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع الأعمال الجاري تنفيذها، ومواصلة جهود التطوير والتجميل بالميدان والمناطق المحيطة به، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدخل الرئيسي لمدينة كفر الشيخ.

وأكد رئيس المدينة استمرار المتابعة الميدانية للأعمال الجارية، وتكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي اللائق بمدينة كفر الشيخ.