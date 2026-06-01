قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب قضية صلاح مصدق
موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026
محلل سياسي فلسطيني : الوضع في لبنان مأساوي .. وماكرون يدعو مجلس الأمن للتحرك
ذروتها الأربعاء والخميس.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد
شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية
بسبب طالبين.. جامعة العاصمة ترد على أزمة تعطيل مسرحية كلية الحقوق
البرلمان العربي يرحب بإدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء للعنف
حقيقة دعم المثليين في مباراة مصر وإيران .. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل
احتجاجات الحريديم تشل إسرائيل .. وقف حركة القطارات وإغلاق طرق
قبل رجوعهم | شقيق سارة ربيع يحسم جدل أنباء طلاقها من مصطفى أبو سريع
يجب دعمه.. عبد الحميد بسيوني: اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل للمدير الفني
ترامب : المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفر فلوسك.. طرق بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في الصيف

ارشادات لاستهلاك الكهرباء
ارشادات لاستهلاك الكهرباء
محمد غالي

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد اعتماد الأسر على أجهزة التبريد، وعلى رأسها أجهزة التكييف التي تعد من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، ما يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن طرق فعالة لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة الشهرية دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنازل.

ترشيد استهلاك الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء

يسهم الاستخدام المفرط للكهرباء في زيادة قيمة الفواتير الشهرية بشكل ملحوظ، كما يؤدي إلى ارتفاع الأحمال على شبكات ومصادر الطاقة، وهو ما ينعكس على كفاءة المنظومة الكهربائية والبيئة، لذلك أصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية وسلوكا مسؤولا للحفاظ على الموارد وتقليل النفقات.

متى يرتفع استهلاك الكهرباء؟

تشهد معدلات استهلاك الكهرباء ارتفاعا ملحوظا خلال أشهر الصيف، خاصة مع تشغيل أجهزة التكييف والمراوح لفترات طويلة. 

كما يؤدي ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل أو الاستعداد دون استخدام فعلي إلى استهلاك طاقة إضافية يمكن تجنبها بسهولة.

طرق بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة

ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة وعدم تركها في وضع الاستعداد، حيث تستهلك قدرا من الطاقة حتى في حالة عدم استخدامها.

استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة

ويفضل اختيار الأجهزة الحاصلة على تصنيف كفاءة الطاقة المرتفع، مثل الفئات A+ أو أعلى، لما توفره من استهلاك أقل للكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية.

ضبط درجة حرارة التكييف

ويؤكد الخبراء أن ضبط التكييف على درجة حرارة 24 مئوية يعد الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين التبريد المريح وترشيد استهلاك الكهرباء. 

بينما يؤدي خفض درجة الحرارة إلى 18 أو 16 مئوية إلى زيادة فترات تشغيل الضاغط «الكمبروسر»، ما يرفع معدلات الاستهلاك بشكل كبير.

ترشيد استهلاك الكهرباء

إغلاق الأبواب والنوافذ

ويساعد إحكام غلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف على منع تسرب الهواء البارد، ما يقلل الجهد المطلوب من الجهاز للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة. 

كما يفضل استخدام الستائر العازلة للحد من تسرب الحرارة إلى الداخل.

تنظيف فلاتر التكييف بانتظام

تؤدي الأتربة المتراكمة داخل الفلاتر إلى تقليل كفاءة تدفق الهواء، ما يجبر التكييف على استهلاك طاقة أكبر لتحقيق نفس مستوى التبريد. 

ويوصي المختصون بتنظيف الفلاتر مرة كل أسبوعين خلال فترات الاستخدام المكثف.

الاستفادة من خاصية النوم "Sleep"

تساعد خاصية "Sleep" على خفض استهلاك الكهرباء أثناء النوم، من خلال تعديل درجة الحرارة تدريجيا بما يتناسب مع احتياجات الجسم، ما يقلل من ساعات التشغيل المكثف للتكييف.

تقليل مصادر الحرارة داخل الغرفة

يفضل تجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة، مثل الأفران والمكاوي والإضاءة القوية، داخل الغرف المكيفة، لأن ذلك يزيد من الحمل الحراري ويؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء.

فصل الشواحن بعد الاستخدام

يسهم فصل شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية من مصادر الكهرباء بعد انتهاء الاستخدام في الحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.

تشغيل الغسالة بكامل سعتها

يفضل تشغيل الغسالة عند اكتمال حمولتها لتقليل عدد مرات التشغيل، ما يوفر الكهرباء والمياه في الوقت نفسه.

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية

يساعد فتح النوافذ والاستفادة من ضوء النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل المصابيح الكهربائية خلال ساعات النهار.

استخدام مصابيح LED

وتعد مصابيح LED من أكثر وسائل الإضاءة كفاءة، حيث تستهلك طاقة أقل بكثير من المصابيح التقليدية، كما تتميز بعمر افتراضي أطول.

ترشيد استهلاك الكهرباء

توفير قيمة الفاتورة

الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يمكن أن يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20% و30%، ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الشهرية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على الموارد وتقليل الأثر البيئي.

وترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني التخلي عن الراحة أو استخدام الأجهزة المنزلية، وإنما يعتمد على حسن إدارة الاستهلاك واستخدام الطاقة بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة بأقل تكلفة ممكنة.

فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة أجهزة التبريد كهرباء ترشيد الاستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

زيادة 2.46 مليار جنيه.. إعادة فتح اكتتاب سندات خزانة 2029 بعائد ثابت 23.1%

ارتفاع أسعار النفط اليوم

بعد تهديدات إغلاق مضيق هرمز.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 6% عالميًا

وزير البترول يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعميق التعاون القائم في قطاع الطاقة

لاستثمار الميزات التنافسية.. مصر وأذربيجان يبحثان تعميق التعاون في قطاع الطاقة

بالصور

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

فيديو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد