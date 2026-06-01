وفر فلوسك.. طرق بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في الصيف

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد اعتماد الأسر على أجهزة التبريد، وعلى رأسها أجهزة التكييف التي تعد من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، ما يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن طرق فعالة لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة الشهرية دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنازل.

ترشيد استهلاك الكهرباء

يسهم الاستخدام المفرط للكهرباء في زيادة قيمة الفواتير الشهرية بشكل ملحوظ، كما يؤدي إلى ارتفاع الأحمال على شبكات ومصادر الطاقة، وهو ما ينعكس على كفاءة المنظومة الكهربائية والبيئة، لذلك أصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية وسلوكا مسؤولا للحفاظ على الموارد وتقليل النفقات.

متى يرتفع استهلاك الكهرباء؟

تشهد معدلات استهلاك الكهرباء ارتفاعا ملحوظا خلال أشهر الصيف، خاصة مع تشغيل أجهزة التكييف والمراوح لفترات طويلة.

كما يؤدي ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل أو الاستعداد دون استخدام فعلي إلى استهلاك طاقة إضافية يمكن تجنبها بسهولة.

طرق بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة

ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة وعدم تركها في وضع الاستعداد، حيث تستهلك قدرا من الطاقة حتى في حالة عدم استخدامها.

استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة

ويفضل اختيار الأجهزة الحاصلة على تصنيف كفاءة الطاقة المرتفع، مثل الفئات A+ أو أعلى، لما توفره من استهلاك أقل للكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية.

ضبط درجة حرارة التكييف

ويؤكد الخبراء أن ضبط التكييف على درجة حرارة 24 مئوية يعد الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين التبريد المريح وترشيد استهلاك الكهرباء.

بينما يؤدي خفض درجة الحرارة إلى 18 أو 16 مئوية إلى زيادة فترات تشغيل الضاغط «الكمبروسر»، ما يرفع معدلات الاستهلاك بشكل كبير.

إغلاق الأبواب والنوافذ

ويساعد إحكام غلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف على منع تسرب الهواء البارد، ما يقلل الجهد المطلوب من الجهاز للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.

كما يفضل استخدام الستائر العازلة للحد من تسرب الحرارة إلى الداخل.

تنظيف فلاتر التكييف بانتظام

تؤدي الأتربة المتراكمة داخل الفلاتر إلى تقليل كفاءة تدفق الهواء، ما يجبر التكييف على استهلاك طاقة أكبر لتحقيق نفس مستوى التبريد.

ويوصي المختصون بتنظيف الفلاتر مرة كل أسبوعين خلال فترات الاستخدام المكثف.

الاستفادة من خاصية النوم "Sleep"

تساعد خاصية "Sleep" على خفض استهلاك الكهرباء أثناء النوم، من خلال تعديل درجة الحرارة تدريجيا بما يتناسب مع احتياجات الجسم، ما يقلل من ساعات التشغيل المكثف للتكييف.

تقليل مصادر الحرارة داخل الغرفة

يفضل تجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة، مثل الأفران والمكاوي والإضاءة القوية، داخل الغرف المكيفة، لأن ذلك يزيد من الحمل الحراري ويؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء.

فصل الشواحن بعد الاستخدام

يسهم فصل شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية من مصادر الكهرباء بعد انتهاء الاستخدام في الحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.

تشغيل الغسالة بكامل سعتها

يفضل تشغيل الغسالة عند اكتمال حمولتها لتقليل عدد مرات التشغيل، ما يوفر الكهرباء والمياه في الوقت نفسه.

الاعتماد على الإضاءة الطبيعية

يساعد فتح النوافذ والاستفادة من ضوء النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل المصابيح الكهربائية خلال ساعات النهار.

استخدام مصابيح LED

وتعد مصابيح LED من أكثر وسائل الإضاءة كفاءة، حيث تستهلك طاقة أقل بكثير من المصابيح التقليدية، كما تتميز بعمر افتراضي أطول.

توفير قيمة الفاتورة

الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يمكن أن يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20% و30%، ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الشهرية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على الموارد وتقليل الأثر البيئي.

وترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني التخلي عن الراحة أو استخدام الأجهزة المنزلية، وإنما يعتمد على حسن إدارة الاستهلاك واستخدام الطاقة بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة بأقل تكلفة ممكنة.