الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لقاء مصري بلغاري لبحث أوضاع العمال وكيفية الارتقاء ببيئة العمل

مصر وبلغاريا تبحثان أوضاع العمالة في البلدين
الديب أبوعلي

عقد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاءً ثنائيًا مع المهندس يوانيس بارتينيوتيس (Ioanis Parteniotis)، نائب رئيس اتحاد العمل في بودكريبا، ورئيس النقابة العامة للبناء والتشييد وجسور المياه فى بلغاريا، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون النقابي المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي جاء على هامش فعاليات الدورة 114 لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، تبادل الخبرات في مجالات الحوار الاجتماعي، وتحسين ظروف العمل، وحماية حقوق العمال في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقام طرفا اللقاء بمناقشة أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر أيضا، وفي مقدمتها التحول العادل في سوق العمل والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك داخل محفل منظمة العمل الدولية لدعم القضايا العمالية العادلة، وتوحيد المواقف تجاه القضايا التي تهم العمال في البلدين، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود النقابية الدولية.

ويشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، والتي تستمر لعدة أيام بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مختلف دول.

عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوانيس بارتينيوتيس بلغاريا النقابة العامة للبناء والتشييد بودكريبا مؤتمر العمل الدولي







